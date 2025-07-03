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Kocaeli'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 22:05
Kocaeli'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Yangın!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan geri dönüşüm tesisi'nde yangın çıktı. Pelitli Mahallesi Pelitli Yolu Caddesi'ndeki tesisdeki yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye Müdahalesi Hızla Gerçekleşti

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. Ekiplerin özverili müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangın, tesiste önemli hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

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