Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi

Kocaeli İzmit'te 2022 kavgaya ilişkin dava yeniden görüldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 24 Şubat 2022 tarihinde yaşanan kavga sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve iki ev ile bir aracın kundaklandığı olayla ilgili dava, istinaf kararıyla bozulan hükmün ardından Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü.

Olayın seyri

İddialara göre 24 Şubat 2022 günü Tavşantepe Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan kavgada Ertaş Özariş, Tarık Tanaç’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü; olayda 5 kişi de yaralandı. Olayın devamında iki ev ve bir araç kundaklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Salih Özariş (32), Ertaş Özariş (21), Yavuz Özariş (30), Erkan Özariş (19) ve E.Ö. (32) adliyeye sevk edildi. E.Ö. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi; yargılama sürecinde Erkan, Salih ve Yavuz Özariş tahliye edildi.

İlk karar ve istinaf

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 27 Kasım 2024 tarihli kararında, Ertaş Özariş hakkında Tarık Tanaç’a yönelik "kasten öldürme" suçundan tahrik indirimiyle 18 yıl, Sedat Tanaç’a yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl ve diğer mağdurlara yönelik "kasten yaralama" suçlarından toplam 5 yıl 22 gün hapis cezası verilmişti. Diğer sanıklar için verilen cezalar ise; Salih Özariş 11 yıl 3 ay, Erkan Özariş 4 yıl 6 ay, Yavuz Özariş 9 yıl, Tahir Tanaç, Yılmaz Tanaç ve Vedat Tanaç ise her biri 5 ay 18 gün hapis şeklindeydi. Ayrıca Vedat Tanaç, "mala zarar verme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avukatların itirazı üzerine bu karar, üst mahkeme olan istinaf tarafından bozuldu.

Dava yeniden görüldü ve kararın sonucu

Bozma kararı sonrası aynı mahkemede görülen duruşmada tutuklu sanık Ertaş Özariş ve avukatı hazır bulundu; diğer sanıklar duruşmada yer almadı. Tahliyesini isteyen sanık Ertaş Özariş, öldürme kastı olmadığını belirterek önceki savunmalarını tekrar etti. Mahkeme heyeti, diğer sanıklar yönünden 27 Kasım 2024 tarihli kararı korurken, tutuklu sanık Ertaş Özariş hakkında Sedat Tanaç’a karşı işlediği "öldürmeye teşebbüs" suçunda tahrik indirimi uyguladı ve bu suçtan verilen cezayı 6 yıl 9 aya düşürdü. Ertaş Özariş’in diğer kişilere yönelik işlediği suçlardan aldığı cezalar ise değiştirilmedi.

