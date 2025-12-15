İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti

16 Kasım 2025 — Süleymaniye Mahallesi OSB 2’nci Cadde

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan scooter sürücüsü Ramiz Ales (21) ağır yaralandı. Olay, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında, Süleymaniye Mahallesi OSB 2’nci Cadde üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Coşkun T. (39) idaresindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil ile cadde üzerindeyken çarpışan scooter sürücüsü savrularak başını kaldırıma çarptı ve ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Genç, 25 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Taburcu olduktan sonra sağlık durumu kötüleşen Ales, göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle tekrar hastaneye başvurdu. Genç, yoğun bakımdaki tedavisinin 3’üncü gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

