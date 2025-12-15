Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında anlamlı etkinlik
Bingöl’de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Çeltiksuyu Sabah Gazetesi İlkokulu anasınıfı öğrencileri hazırladıkları tasarımlarla yerli ve milli sanayi teknolojilerini paylaştı.
Minik öğrencilerin hazırladığı tasarımlar ve paylaşımlar büyük beğeni aldı.
Etkinlik, öğrencilerin milli üretim ve tasarım konusundaki farkındalığını artırmayı amaçladı ve okul çevresinde olumlu bir izlenim bıraktı.
