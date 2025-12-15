DOLAR
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı

Bingöl'de Çeltiksuyu Sabah Gazetesi İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda yerli ve milli sanayi teknolojilerini tasarımlarıyla paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:24
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında anlamlı etkinlik

Bingöl’de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Çeltiksuyu Sabah Gazetesi İlkokulu anasınıfı öğrencileri hazırladıkları tasarımlarla yerli ve milli sanayi teknolojilerini paylaştı.

Minik öğrencilerin hazırladığı tasarımlar ve paylaşımlar büyük beğeni aldı.

Etkinlik, öğrencilerin milli üretim ve tasarım konusundaki farkındalığını artırmayı amaçladı ve okul çevresinde olumlu bir izlenim bıraktı.

