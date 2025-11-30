Kocaeli Körfez'de kayık alabora oldu: 1 kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Kocaeli Körfez'de kayık alabora oldu: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 15.00 sıralarında Kirazlıyalı Sahili'nde meydana geldi. Denizde bulunan iki kişiden biri alabora olan kayıktan çıkarılarak kurtarıldı, diğer kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi bilgisiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizde bulunan iki kişiden M.Ş.C., ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kayıkta bulunan diğer kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları denizde geniş çaplı tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Diğer ekipler ise çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak kayıp kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Görüntüler ve soruşturma

Kayıt altına alınan görüntülerde, kayığın alabora olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışmalara ve arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

