Kocaeli'nin Yüksek Kesimlerine Lapa Lapa Kar: Kartepe'de Hava -6 derece

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kartepe’nin bazı bölgelerinde sıcaklık -6 dereceye kadar düştü.

Kuzuyayla bölgesinde ölçülen -6 derece ile kar yağışı özellikle zirvelerde yoğunlaşıyor ve etkisini artırarak sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücülere buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Ekipler ve önlemler

Kocaeli Valiliği, kar yağışı nedeniyle tüm ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verdi. İl genelinde görev başında olan ekip sayısı bin 200 personel ve kullanılan araç sayısı 354 araç ve iş makinesi olarak açıklandı.

Yağışın merkezde başlamasıyla birlikte ekipler ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda anında müdahale edecek şekilde hazır bekliyor.

