Kocaeli'nin Yüksek Kesimlerine Lapa Lapa Kar: Kartepe'de Hava -6 derece

Meteorolojinin uyarısı sonrası Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili. Kartepe Kuzuyayla'da hava -6 derece; ekipler, bin 200 personel ve 354 araçla hazır bekliyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:10
Kocaeli'nin Yüksek Kesimlerine Lapa Lapa Kar: Kartepe'de Hava -6 derece

Kocaeli'nin Yüksek Kesimlerine Lapa Lapa Kar: Kartepe'de Hava -6 derece

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kartepe’nin bazı bölgelerinde sıcaklık -6 dereceye kadar düştü.

Kuzuyayla bölgesinde ölçülen -6 derece ile kar yağışı özellikle zirvelerde yoğunlaşıyor ve etkisini artırarak sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücülere buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Ekipler ve önlemler

Kocaeli Valiliği, kar yağışı nedeniyle tüm ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verdi. İl genelinde görev başında olan ekip sayısı bin 200 personel ve kullanılan araç sayısı 354 araç ve iş makinesi olarak açıklandı.

Yağışın merkezde başlamasıyla birlikte ekipler ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda anında müdahale edecek şekilde hazır bekliyor.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağıyor

Kocaeli'nin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağıyor

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te bin 300 kilo sağlıksız sakatat ele geçirildi: Ruhsatsız iş yeri kapatıldı
2
Nilüfer'de Deprem Tatbikatı: TAMP ile Koordinasyon Testi
3
Sason'da Karla Kaplı Mezrada Zamanla Yarış: 63 Yaşındaki Hasta Kızakla Hastaneye Ulaştırıldı
4
Sinop’ta Kamu Yatırımları ve Kentsel Gelişim: Maviş’ten Son Durum
5
Yatağan Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılıyor
6
Denizli'de yemek borusu kanseri hastasına mideden yeni yemek borusu yapıldı
7
Efeler'de 4 Milyon TL'lik Kanalizasyon Yatırımı — Çerçioğlu'nun Altyapı Hamlesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları