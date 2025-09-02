Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar son haftada 154 kişiyi kurtardı
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin sahillerde boğulmalara karşı tedbirlerini sürdürdüğü belirtildi.
Mavi Bayraklı plajların da aralarında bulunduğu toplam 13 sahil bölgesinde hizmet veren KOSKEM ekipleri, sezon başından bu yana 1825 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Müdahale dönemi ve vaka sayıları
25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında görev bölgelerinde ekiplerin 154 boğulma vakasına müdahale ettiği bildirildi.
Kurtarılanların bölgelere göre dağılımı
Kurtarılanların dağılımı şöyle gerçekleşti: Cebeci: 63, Kumcağız: 42, Kerpe: 9, Bağırganlı: 13, Seyrek: 7, Kovanağzı: 4, Sarısu: 4, Darıca: 11 ve Ereğli: 1 kişi.
Ayrıca, 15 vatandaşa ambulans birimleri aracılığıyla ilk yardım ve sağlık hizmeti sunuldu.