DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,05 0,42%
ALTIN
4.607,05 -0,22%
BITCOIN
4.535.077,97 -1,33%

Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar son haftada 154 kişiyi kurtardı

Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM cankurtaranları 25-31 Ağustos 2025'te 154 boğulma vakasına müdahale etti; sezon başından bu yana 1825 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:19
Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar son haftada 154 kişiyi kurtardı

Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar son haftada 154 kişiyi kurtardı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin sahillerde boğulmalara karşı tedbirlerini sürdürdüğü belirtildi.

Mavi Bayraklı plajların da aralarında bulunduğu toplam 13 sahil bölgesinde hizmet veren KOSKEM ekipleri, sezon başından bu yana 1825 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Müdahale dönemi ve vaka sayıları

25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında görev bölgelerinde ekiplerin 154 boğulma vakasına müdahale ettiği bildirildi.

Kurtarılanların bölgelere göre dağılımı

Kurtarılanların dağılımı şöyle gerçekleşti: Cebeci: 63, Kumcağız: 42, Kerpe: 9, Bağırganlı: 13, Seyrek: 7, Kovanağzı: 4, Sarısu: 4, Darıca: 11 ve Ereğli: 1 kişi.

Ayrıca, 15 vatandaşa ambulans birimleri aracılığıyla ilk yardım ve sağlık hizmeti sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
2
Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
3
Muğla'da Belediye Başkanının Ailesine Yanıcı Madde Atan 2 Şüpheli Yakalandı
4
MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" Bülteniyle Şiddetle Mücadeleye Vurgu
5
Türkiye, AGİT Minsk Grubu'nun Kapatılmasını Memnuniyetle Karşıladı
6
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 8 zanlı adliyede
7
Alışveriş Bağımlılığı Artıyor: Uzmanlar 'Tedavi Şart' Diyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı