Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirilen ve 2025 yılının son meclis toplantısı olan oturumu, engelli bireylere yönelik önemli bir kararla kapattı. Başkan Kocagöz’ün önerisiyle gündeme getirilen Engelli Farkındalık Komisyonu kurulması kararı oy birliğiyle kabul edildi. Kararın ardından özel bireyler meclis üyelerine kırmızı karanfillerle teşekkür etti.

Toplantıda görüşülenler ve açılış

Kepez Belediye Meclisi, toplantıda 34 yazılı ve 3 önerge olmak üzere toplam 37 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Aralık ayı olağan meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündem öncesinde konuşan Başkan Kocagöz, CHP’nin 39. Olağan Kurulu’na değinerek Genel Başkan Özgür Özel ve Antalya’dan parti meclisine giren Önder Kurnaz ile milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar'ı tebrik etti.

Engelli hizmetleri ve yeni projeler

3 Aralık vesilesiyle konuşan Başkan Kocagöz, Kepez Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmaları anlattı. Anılan hizmetler arasında Bir Nefes Ver Hayatıma Mola Evi projesinin Orhangazi Semt Konağı’nda faaliyete geçirilmesi; engellilerin spor ihtiyaçları için Pazartesi ve Cuma günleri Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda aktivitelerin başlatılması; Salı ve Perşembe günleri kapalı yüzme havuzunun 12.00-14.00 saatlerinin engelli bireylere ayrılması yer aldı.

Sanatsal faaliyetler kapsamında Çarşamba günleri Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde dans, müzik, tiyatro ve güzel sanatlar atölyeleri planlandığı belirtildi. Ayrıca, kısa sürede faaliyete geçirilmesi hedeflenen Engelli Gündüz Bakım Evi için yer ve kadro çalışmalarının tamamlandığı dile getirildi. Başkan Kocagöz, Kepez’teki mevcut parkların engelli erişimine uygun hale getirildiğini ve kaldırımlarda düzenlemeler yapıldığını vurguladı; "Engelli nüfusu yüzde 12" ifadesine dikkat çekti.

Komisyon kararı ve üyeler

Meclisin 35. gündem maddesi olarak görüşülen Engelli Farkındalık Komisyonu teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Komisyona üye olarak seçilenler: Ahmet Paksoy (CHP), Berna Polat (CHP), Ahmet Şahin (CHP), Cengiz Avcı (AKP) ve Cihan Ak (MHP) şeklinde belirlendi. Kepez Belediye Meclisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden gelen, Engelli Koordinasyon Birimi kurulmasına ilişkin gündem maddesi de yeni kurulan komisyona sevk edildi.

Park ve cadde isimlendirmeleri

Gündemde ayrıca çok sayıda park ve cadde isimlendirmesi yer aldı. Mecliste kabul edilmek üzere İsim Tespit Komisyonu’na havale edilen önerilerden bazıları şunlar:

Şehit Ömer Halisdemir Parkı (Altınova Sinan Mah. Kaşlılar Sok. ile 39/1 sok. kesişimi), Şehit Aybüke Öğretmen Parkı (Altınova Sinan Mah. Vadi Sok. ile Gökkaya Sok. kesişimi), Mehmet Akif Ersoy Parkı (Ahatlı Mah. 3183 sok.), Aşık Veysel Parkı (Altınova Sinan Mah. Ahmet sokak üzeri).

Diğer öneriler arasında Nene Hatun Parkı, Bahriye Üçok Parkı, Barış Parkı, Korkuteliler Parkı, Çamlıbel Parkı ve Şehitler Caddesi isimlendirmeleri yer aldı.

Yeni tesisler ve yetkilendirmeler

Meclis, Gündoğdu Mahallesi ve Altınova Sinan Mahalleleri’ne 2 semt evi ve Altınova Düden Mahallesi’ne 1 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) kazandırılması işlemleri için Başkan Kocagöz’e yetki verdi.

Afet hazırlıkları

Başkan Kocagöz, Şubat 2024’te yaşanan sel baskınını hatırlatarak belediyenin afet riski yönetimi çalışmalarına değindi. Kepez Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından hazırlanan mücadele ve müdahale planlarının meclis üyeleriyle paylaşılacağı; üyelerden gelecek öneriler doğrultusunda hızlıca uygulamaya geçileceği bildirildi.

Diğer gündem maddeleri

Başkan Kocagöz’ün meclise taşıdığı bir başka öneri ise Salon Kepez'in kullanım ücreti olarak 10.000 TL ile ücretlendirilmesi oldu; bu madde de görüşülmek üzere komisyona sevk edildi.

Toplantıda konuşan Başkan Kocagöz ayrıca ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptı; iç kargaşa girişimlerine karşı uyarıda bulundu ve meclis grubunun sözcülerini kutladı.

Kepez yönetimi, alınan kararlarla engelli hizmetleri, afet hazırlıkları, yeni tesisler ve isimlendirmeler konusunda adımlar atmayı hedefliyor.

