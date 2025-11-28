Koçarlı'da Sosyal Hizmet Destek Ekibi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı’nın öncülüğünde hayata geçirilen Sosyal Hizmet Destek Ekibi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine kesintisiz destek sağlamaya devam ediyor.

Hedef ve saha çalışmaları

Koçarlı Belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında oluşturulan ekip, dar gelirli vatandaşlardan yaşlılara, engellilerden bakıma muhtaç ailelere kadar toplumun her kesimine ulaşarak destek veriyor. Ekip, ilçe genelinde girilmedik hane, çalınmadık kapı bırakmamak amacıyla düzenli saha taramaları yaparak yardıma muhtaç kişi ve aileleri tespit ediyor ve belediyenin imkanları dahilinde hızlı, etkin destek sağlıyor.

Uygulamalar: Ücretsiz berber hizmeti

Ekip, özellikle evinden çıkmakta zorlanan yaşlı ve yatalak hastaları önceliklendiriyor. Bunların başında ise Koçarlı Belediyesi’nin başlattığı ücretsiz berber hizmeti geliyor. Belediye personeli belirli günlerde evlere giderek saç ve sakal bakım hizmeti sağlıyor; uygulama özellikle yaşlılar ve yatalak hastalar tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor.

Başkan Arıcı'nın mesajları

"Koçarlı’da hiç kimsenin kendini yalnız, çaresiz ve unutulmuş hissetmesine izin vermeyeceğiz. Sosyal Hizmet Destek Ekibimizle birlikte her gün sahadayız. Vatandaşlarımızın kapılarını çalıyor, dertlerini dinliyor ve çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bu ekip bizim için bir proje değil, Koçarlı’nın geleceği adına bir sorumluluk hareketidir"

"Bizim için sosyal belediyecilik; yol yapmak, park düzenlemek kadar önemli bir görevdir. Çünkü her haneye dokunduğumuzda, her vatandaşımızın ihtiyacını giderdiğimizde aslında Koçarlı’nın kalbine dokunmuş oluyoruz. Sosyal Hizmet Destek Ekibimiz, ilçemizin en ücra köşesine kadar ulaşmaya devam edecek. Kimseyi geride bırakmayacağız"

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ve ekibi, ilçedeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için saha çalışmalarını sürdüreceklerini ve sosyal hizmetleri öncelikli tutmaya devam edeceklerini belirtiyor.

