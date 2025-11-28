Koçarlı'da Sosyal Hizmet Destek Ekibi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Koçarlı Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısındaki Sosyal Hizmet Destek Ekibi, saha taramaları ve ücretsiz berber hizmetiyle ihtiyaç sahiplerine destek veriyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:37
Koçarlı'da Sosyal Hizmet Destek Ekibi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Koçarlı'da Sosyal Hizmet Destek Ekibi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı’nın öncülüğünde hayata geçirilen Sosyal Hizmet Destek Ekibi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine kesintisiz destek sağlamaya devam ediyor.

Hedef ve saha çalışmaları

Koçarlı Belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında oluşturulan ekip, dar gelirli vatandaşlardan yaşlılara, engellilerden bakıma muhtaç ailelere kadar toplumun her kesimine ulaşarak destek veriyor. Ekip, ilçe genelinde girilmedik hane, çalınmadık kapı bırakmamak amacıyla düzenli saha taramaları yaparak yardıma muhtaç kişi ve aileleri tespit ediyor ve belediyenin imkanları dahilinde hızlı, etkin destek sağlıyor.

Uygulamalar: Ücretsiz berber hizmeti

Ekip, özellikle evinden çıkmakta zorlanan yaşlı ve yatalak hastaları önceliklendiriyor. Bunların başında ise Koçarlı Belediyesi’nin başlattığı ücretsiz berber hizmeti geliyor. Belediye personeli belirli günlerde evlere giderek saç ve sakal bakım hizmeti sağlıyor; uygulama özellikle yaşlılar ve yatalak hastalar tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor.

Başkan Arıcı'nın mesajları

"Koçarlı’da hiç kimsenin kendini yalnız, çaresiz ve unutulmuş hissetmesine izin vermeyeceğiz. Sosyal Hizmet Destek Ekibimizle birlikte her gün sahadayız. Vatandaşlarımızın kapılarını çalıyor, dertlerini dinliyor ve çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bu ekip bizim için bir proje değil, Koçarlı’nın geleceği adına bir sorumluluk hareketidir"

"Bizim için sosyal belediyecilik; yol yapmak, park düzenlemek kadar önemli bir görevdir. Çünkü her haneye dokunduğumuzda, her vatandaşımızın ihtiyacını giderdiğimizde aslında Koçarlı’nın kalbine dokunmuş oluyoruz. Sosyal Hizmet Destek Ekibimiz, ilçemizin en ücra köşesine kadar ulaşmaya devam edecek. Kimseyi geride bırakmayacağız"

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ve ekibi, ilçedeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için saha çalışmalarını sürdüreceklerini ve sosyal hizmetleri öncelikli tutmaya devam edeceklerini belirtiyor.

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN 'SOSYAL HİZMET DESTEK EKİBİ'...

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN 'SOSYAL HİZMET DESTEK EKİBİ' ÇALIŞMALARIYLA İLÇEDE YAŞAYAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR.

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN 'SOSYAL HİZMET DESTEK EKİBİ'...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koçarlı'da Gıda Denetimleri: Toplu Tüketim Yerleri Denetlendi
2
Kapıkule’de Araçta 23 Kilo 820 Gram Skunk Ele Geçirildi
3
Çayeli Bakır’a Toplumsal Fayda Ödülü: Arıcılığı Geliştirme Projesi Öne Çıktı
4
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Manavgat Belediyesi'nde Kamu İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi
6
Esenyurt'ta otelde pimi çekili el bombası atıldı
7
Hitit Üniversitesi: Antagonistik Mayalarla 500 Milyon Dolarlık Kuru Üzüm İhracatındaki Toksin Tehdidine Bilimsel Çözüm

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?