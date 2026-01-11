Koçarlı Halk Eğitimi'nden Açık Öğretim 2025-2026 Kayıt Duyurusu

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi, Açık Öğretim 2025-2026 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ile sınav takvimini açıkladı.

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Açık Öğretim Okulları 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Kayıt ve başvuru süreçleri

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen açık öğretim eğitimine kayıt yaptırmak veya mevcut kaydını yenilemek isteyen öğrenciler, işlemlerini halk eğitimi merkezi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu için yeni kayıtlar 8 Ocak 2026 - 2 Şubat 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtları ise; örgün eğitimde aktif kaydı olan öğrenciler için dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten 2 Şubat 2026’ye kadar, diğer öğrenciler için 8 Ocak 2026 - 27 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt yenileme işlemleri de belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek ve ayrıntılar kurum tarafından duyurulacak.

Sınav takvimi

Açık öğretim öğrencileri için yüz yüze yazılı sınavlar 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. e-Sınav randevusu olan öğrenciler ise 6 Mart - 13 Nisan 2026 tarihleri arasında sınav merkezlerinde sınava girecek.

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri, kayıt ve yenileme sürecine ilişkin detaylı bilginin kurumdan alınabileceğini belirtti.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

