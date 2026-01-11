Koçarlı Halk Eğitimi'nden Açık Öğretim 2025-2026 Kayıt Duyurusu

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi'nden Açık Öğretim Kayıt Duyurusu

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Açık Öğretim Okulları 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Kayıt ve başvuru süreçleri

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen açık öğretim eğitimine kayıt yaptırmak veya mevcut kaydını yenilemek isteyen öğrenciler, işlemlerini halk eğitimi merkezi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu için yeni kayıtlar 8 Ocak 2026 - 2 Şubat 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtları ise; örgün eğitimde aktif kaydı olan öğrenciler için dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten 2 Şubat 2026’ye kadar, diğer öğrenciler için 8 Ocak 2026 - 27 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt yenileme işlemleri de belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek ve ayrıntılar kurum tarafından duyurulacak.

Sınav takvimi

Açık öğretim öğrencileri için yüz yüze yazılı sınavlar 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. e-Sınav randevusu olan öğrenciler ise 6 Mart - 13 Nisan 2026 tarihleri arasında sınav merkezlerinde sınava girecek.

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri, kayıt ve yenileme sürecine ilişkin detaylı bilginin kurumdan alınabileceğini belirtti.

KOÇARLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİN BAŞLADIĞINI DUYURDU.