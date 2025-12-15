Koçarlı'nın Pideci Okulu: Hamit Tosun 45 Yıldır Çıraktan Ustaya

Çıraklıktan ustalığa örnek işletme

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 45 yıldır pidecilik yapan 60 yaşındaki Hamit Tosun, işletmesini adeta bir meslek okulu gibi yönetiyor.

Çırak olarak işe başlayan her çalışanını kalfalığa, ardından da kendi iş yerini açabilecek ustalık seviyesine getiren Tosun, hem mesleğini yaşatıyor hem de gençlere ekmek kapısı açıyor.

Yarım asrı aşkın meslek hayatında onlarca çırağın elinden tutan Tosun, yanındaki gençlere sadece pide yapmayı değil iş disiplini, müşteri ilişkileri ve meslek ahlakını da öğretiyor; sabrın ve emeğin bu işin temel şartı olduğunu vurguluyor.

Mesleğe nasıl başladığını anlatırken Tosun şunları söyledi: "İlkokuldan sonra kahvehanede çalıştım. Ardından hem karnımız doysun hem de bir meslek öğrenelim diye pideciliğe başladım. Çıraklığımda işimden büyük keyif alınca bu yola devam ettim. Üçüncü günde pide doğramaya başladım ve o günden bu yana özenle, zevkle bu işi yapıyorum"

Tosun, işletmeyi ve yetiştirme anlayışını şu sözlerle özetledi: "Burası sadece bir işletme değil, tam anlamıyla bir pideci okulu. Çalışanlarımız askere gidene, evlenene kadar yanlarındayız. Her yıl bir eleman yetiştiriyoruz. Usta olmak isteyenlere iş yeri açıyoruz. İster ortak olun, ister kendi başınıza yönetin diyoruz. Masa, sandalye, bardak, tabak dahil her şeyini hazırlayıp teslim ediyoruz"

Organize bir düzen kurduklarını belirten Tosun, "Bir saatte 5 bin pide hazırlayabilecek kadar organize bir sistem kurduk" ifadelerini kullanarak, Aydın'ın farklı ilçelerinden gelen elemanlara da kapı açtıklarını anlattı. "Yurt dışına kadar eleman gönderdim. Onların iş yerlerini gördükçe, beni arayıp 'ustam kolay gelsin' dedikçe gurur duyuyorum. Benim için önemli olan mesleğin yaşaması ve gençlerin bu işi sevmesi" dedi.

İşletmede çalışan Cennet Nur Uçaravcı ise deneyimini şöyle aktardı: "Burası meslek öğretme amaçlı bir işletme. Burada yetişip ustalık konumuna gelenlere ustamız iş yeri açıyor. Herkes eşit, ayrım yok, ortam sıcak ve samimi. Burası benim için iş yerinden çok bir okul, buradaki insanlar da ailem gibi"

Bu iş yerine çırak olarak giren patron olarak çıkıyor