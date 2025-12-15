DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,37 -1,01%
BITCOIN
3.836.434,83 -1,34%

Koçarlı'nın Pideci Okulu: Hamit Tosun 45 Yıldır Çıraktan Ustaya

Aydın Koçarlı'da 45 yıldır pidecilik yapan Hamit Tosun, işletmesini meslek okulu gibi yönetip çırağı ustaya dönüştürüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:37
Koçarlı'nın Pideci Okulu: Hamit Tosun 45 Yıldır Çıraktan Ustaya

Koçarlı'nın Pideci Okulu: Hamit Tosun 45 Yıldır Çıraktan Ustaya

Çıraklıktan ustalığa örnek işletme

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 45 yıldır pidecilik yapan 60 yaşındaki Hamit Tosun, işletmesini adeta bir meslek okulu gibi yönetiyor.

Çırak olarak işe başlayan her çalışanını kalfalığa, ardından da kendi iş yerini açabilecek ustalık seviyesine getiren Tosun, hem mesleğini yaşatıyor hem de gençlere ekmek kapısı açıyor.

Yarım asrı aşkın meslek hayatında onlarca çırağın elinden tutan Tosun, yanındaki gençlere sadece pide yapmayı değil iş disiplini, müşteri ilişkileri ve meslek ahlakını da öğretiyor; sabrın ve emeğin bu işin temel şartı olduğunu vurguluyor.

Mesleğe nasıl başladığını anlatırken Tosun şunları söyledi: "İlkokuldan sonra kahvehanede çalıştım. Ardından hem karnımız doysun hem de bir meslek öğrenelim diye pideciliğe başladım. Çıraklığımda işimden büyük keyif alınca bu yola devam ettim. Üçüncü günde pide doğramaya başladım ve o günden bu yana özenle, zevkle bu işi yapıyorum"

Tosun, işletmeyi ve yetiştirme anlayışını şu sözlerle özetledi: "Burası sadece bir işletme değil, tam anlamıyla bir pideci okulu. Çalışanlarımız askere gidene, evlenene kadar yanlarındayız. Her yıl bir eleman yetiştiriyoruz. Usta olmak isteyenlere iş yeri açıyoruz. İster ortak olun, ister kendi başınıza yönetin diyoruz. Masa, sandalye, bardak, tabak dahil her şeyini hazırlayıp teslim ediyoruz"

Organize bir düzen kurduklarını belirten Tosun, "Bir saatte 5 bin pide hazırlayabilecek kadar organize bir sistem kurduk" ifadelerini kullanarak, Aydın'ın farklı ilçelerinden gelen elemanlara da kapı açtıklarını anlattı. "Yurt dışına kadar eleman gönderdim. Onların iş yerlerini gördükçe, beni arayıp 'ustam kolay gelsin' dedikçe gurur duyuyorum. Benim için önemli olan mesleğin yaşaması ve gençlerin bu işi sevmesi" dedi.

İşletmede çalışan Cennet Nur Uçaravcı ise deneyimini şöyle aktardı: "Burası meslek öğretme amaçlı bir işletme. Burada yetişip ustalık konumuna gelenlere ustamız iş yeri açıyor. Herkes eşit, ayrım yok, ortam sıcak ve samimi. Burası benim için iş yerinden çok bir okul, buradaki insanlar da ailem gibi"

Bu iş yerine çırak olarak giren patron olarak çıkıyor

Bu iş yerine çırak olarak giren patron olarak çıkıyor

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü
2
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı
3
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması
4
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı
5
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı
6
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri