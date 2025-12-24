Kocasinan 8 Yılda bin 85 kilometre Yol Yaptı, 1 milyon 275 bin Ton Asfalt Serimi

Kocasinan 8 yılda kapsamlı yol ve asfalt seferberliğiyle öne çıktı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede kurulan yüksek kapasiteli asfalt plenti ve Türkiye’de sayılı olan konkasör tesisi sayesinde bugüne kadar 1 milyon 275 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiğini ve bin 85 kilometre yol yapıldığını açıkladı.

Yol ve altyapıda hedef: Daha geniş, daha konforlu yollar

Kocasinan Belediyesi’nin "Yol medeniyettir" anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ilçede ulaşımın kalitesi, konforu ve güvenliğini artırmaya yönelik yüksek standartlarda yol ve kaldırım çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

"Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri’nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden, mevsim şartları elverdiğince Kocasinan’ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Daha çağdaş normlarda, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlıyoruz. Bu kapsamda bu yıl 135 bin ton asfalt sererek, 115 kilometre yol yaptık. Bu zamana kadar ise 1 milyon 275 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik ve bin 85 kilometre yol yaptık." ifadelerini kullandı.

Üreten belediyecilik: Plent ve konkasörle tasarruf

Başkan Çolakbayrakdar, ilçede kurulan tesislerin sunduğu avantajlara işaret ederek kendi kaynaklarıyla üretim yapmanın belediyeye ciddi tasarruf sağladığını belirtti ve yatırımların hizmet kalitesini artırdığını söyledi.

"Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden, mevsim şartları elverdiğince Kocasinan’ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle asfalt plenti ve agrega üretim tesisimiz, Kocasinan’a ciddi manada tasarruf imkânı sağlıyor. Kendi öz kaynaklarımızla üretim yaptığımız için asfalt plentimizle rekor tasarruf sağlıyoruz. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz, Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten ve yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri’mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tesis çalışmalarına önem veriyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda kendi tesislerimizde üretim yapma noktasında gerekli altyapıya sahip örnek bir belediyeyiz. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan’da yaşayan hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir altyapıya kavuşuyor."

