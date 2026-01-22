Kocasinan Bulvarı 'Mustafa Elitaş Bulvarı' Oldu — Kayseri Büyükşehir Açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı’nın adı Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirildiğini açıkladı; karar Şubat ayı Meclis toplantısında yeniden değerlendirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden resmi açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı’nın isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2026 yılı Ocak ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, kamuoyunda ’Çevreyolu’ olarak bilinen Kocasinan Bulvarı’na, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın ismi verilmiştir. Söz konusu karar, Mustafa Elitaş’ın şehrimize ve ülkemize uzun yıllar boyunca sunduğu hizmetlerin bir nişanesi olarak değerlendirilmiştir. Ancak bakanımızın, Kayseri’nin tarihi kimliğine ve toplumsal hassasiyetlerine gösterdiği yüksek nezaket, sorumluluk ve yapıcı yaklaşım çerçevesinde ilettiği talep ve kıymetli görüşleri üzerine, Şubat ayı Meclisi toplantısında yeniden değerlendirilecektir. Bakanımızın her zamanki sağduyulu ve özverili yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ediyor, sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyoruz.

