Kocasinan'da Ücretsiz Kahvaltı Projesi İçin İhale Başladı

Kocasinan'da ücretsiz kahvaltı projesi için ihale süreci başlatıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hayata geçirilen ücretsiz kahvaltı desteği projesinin Türkiye’ye örnek bir çalışma olduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Çiçek projeyle ilgili değerlendirmesinde, "Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etmek istiyorum. Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş ve Ahmet Çolakbayrakdar birlikte bir başarıya imza attılar. Kahvaltı projesi ile benim de çok yakından takip ettiğim öğrencilerimiz ve ailelerimiz için çok değerli bir proje ortaya koydular. Türkiye’ye örnek bir proje. Hem kaymakamımıza hem belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar: Ailelerin yükünü hafifleteceğiz

Ahmet Çolakbayrakdar ise öğrencilerin sağlıklı beslenmesi, güne zinde başlaması ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması amacıyla hazırlanan "İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği Projesi" kapsamında Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ile iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlattı. Başkan Çolakbayrakdar, "Ailelerimizin yükünü hafifletirken evlatlarımızın eğitim hayatına daha güçlü başlamalarına destek olacağız. İhtiyaç duyulan her noktada bu desteği artırarak sürdüreceğiz" dedi.

İhale ve dağıtım detayları

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara her ay düzenli olarak kahvaltı paketleri ulaştırılacak. Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından proje kapsamında kahvaltı kolisi alımı için açık ihale süreci başlatılmış olup, toplam 3 bin 500 koliyi kapsayan ihale 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Kocasinan Belediyesi İhale Salonu’nda yapılacak.

Yüklenici firmanın, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonuna kadar her ay en az 550 kahvaltı kolisini belediyenin belirlediği okullara ücretsiz olarak ulaştıracağı belirtildi. Aylık periyotlarla ailelere ulaştırılacak kahvaltı kolilerinde; yumurta paketleri, 21 adet kek, 21 adet sade süt, kaşar peyniri, beyaz peynir, eritme peyniri, tereyağı, bal, tahin, pekmez, helva, zeytin, ceviz, fındık ve kuru üzüm bulunacak.

Yetkililer, projenin gerektiği noktalarda artırılarak sürdürüleceğini ve öğrencilerin her zaman yanında olunacağını bildirdi.

