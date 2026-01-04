Kocasinan'dan Glütensiz Destek: 2017'den Bu Yana 8.305 Çölyak Paketi

Kocasinan Belediyesi'nden Çölyaklılara Sürekli Glütensiz Destek

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında başlattığı uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 548 çölyaklı aileye 2025 yılında bin 405 koli glütensiz ürün ulaştırdı. Bugüne kadar verilen toplam destek ise 8 bin 305 çölyak paketi oldu.

Başkan Çolakbayrakdar: Türkiye'ye Örnek Projeler

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyaklı bireylerin hassas beslenme gerektiren yaşam biçimlerine yönelik yapılan çalışmaların, sağlıklı beslenmeye katkı sağladığını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin ailelerdeki çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli paket dağıtımı yaptığını vurguladı ve 'Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz' dedi.

Yıllara Göre Dağıtım Detayları

Belediyenin yıllara göre dağıtım rakamları şöyle:

2017 yılında (66 kişi) 264 koli

2018 yılında (132 kişi) 528 koli

2019 yılında (174 kişi) 1.163 koli

2020 yılında (182 kişi) 960 koli

2021 yılında (190 kişi) 808 koli

2022 yılında (203 kişi) 952 koli

2023 yılında (218 kişi) 960 koli

2024 yılında (307 kişi) 1.265 koli

Bu yıl ise (548 kişi) 1.405 koli

Toplam: 8.305 çölyak paketi

Glütensiz Kayseri Mutfağı: Türkiye'de Bir İlk

Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin yalnızca paket dağıtmakla kalmayıp, Türkiye'de ilk olan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesini hayata geçirdiğini söyledi. Proje kapsamında Kayseri'nin yöresel lezzetleri; mantı, yağlama, nevzine, yağ mantısı ve erişte gibi ürünler belediyeye ait tesislerde glütensiz olarak üretiliyor. Başkan, Kayseri mantısının Türkiye'de sadece burada glütensiz şekilde üretildiğini ifade ederek bunun şehir ve ilçe adına gurur verici olduğunu belirtti.

Üretim tesisi hem restoran hem paket hizmeti veriyor ve üretilen glütensiz ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Çolakbayrakdar, 'İnsanların hayatını kolaylaştırmak için belediyecilik faaliyetini sözde değil özde gerçekleştiriyoruz' sözleriyle projelerin önemine dikkat çekti.

Paket İçeriği

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan glütensiz ürün paketlerinin içinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen ürünler bulunuyor.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, 'Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız. Hemşehrilerime huzurlu, mutlu ve uzun ömürler dilerim' diyerek noktaladı.

KOCASİNAN BELEDİYESİ; TÜRKİYE’DE İLK OLAN VE 2017 YILINDA BAŞLATTIĞI UYGULAMAYLA İLÇE GENELİNDE İKAMET EDEN 548 ÇÖLYAKLI AİLEYE 2025 YILINDA BİN 405 KOLİ, BUGÜNE KADAR İSE TOPLAM 8 BİN 305 ÇÖLYAK PAKETİ DAĞITTI.