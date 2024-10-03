Kodaly Quartet İstanbul'da Konser Verdi

Kodaly Quartet İstanbul'da Sanatseverlerle Buluştu

"Macar-Türk Dostluğu 100. Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, ünlü müzik topluluğu Kodaly Quartet, İstanbul'da muhteşem bir konser gerçekleştirdi. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'ndaki bu özel etkinlik, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Konser Öncesi Açıklamalar

Topluluğun kemanisti Attila Falvay, konser öncesinde yaptığı açıklamalarda Kodaly Quartet'in 1966 yılında kurulduğunu ve kendisinin bu gruba 1980 yılında katıldığını belirtti. Falvay, o dönem ekipteki en genç üye olduğunu ama zamanla durumların değiştiğini ifade etti.

Falvay, oda müziği deneyiminin ve yaylı çalgılar dörtlüsünün zenginliğine de değinerek, "Bu müzik alanında hemen hemen her büyük besteci yaylı çalgılar dörtlüsünü denemek ister. Bu da bu müziği özel kılan bir unsurdur," dedi.

Haydn'dan İlham

Konserde Avusturyalı klasik müzik bestecisi Franz Joseph Haydn'ın etkileri öne çıkarken, Falvay, "Haydn'ı çok seviyoruz. O, divertimentoyu geliştiren bir besteciydi ve 60'tan fazla yaylı çalgılar dörtlüsü yazdı. Bu, oldukça kıymetli bir mirastır. Haydn’ın müziğini çalmayı bu nedenle çok seviyoruz," ifadelerini kullandı.

Macar Kültürünün Temsilcisi

Attila Falvay, Macar kültürünün müzik elçileri olarak Türk sanatseverlerle buluşmanın önemine vurgu yaptı. Konserde J. Haydn, Z. Kodaly ve F. Mendelssohn’un eserlerine yer verdiklerini açıkladı.

Kodaly Quartet Hakkında

Budapeşte'deki Ferenc Liszt Akademisi öğrencileri tarafından 1966 yılında "Sebestyen" adıyla kurulan Kodaly Quartet, 1972 yılında Macar besteci Zoltan Kodaly'nin adını aldı. Grup, hem yurt içinde hem de yurt dışında Macar kültürünün en önemli temsilcisi olarak tanımlanmıştır. 2022'de Macar Hükümeti tarafından "Kossuth" ödülüne layık görülen dörtlü, 70'e yakın kayıt yapmış ve 2023 yılı itibarıyla 57. yılını kutlamıştır. Topluluk, Attila Falvay, Ferenc Bango, Zoltan Tuska ve György Eder'den oluşmaktadır.

Macar -Türk Dostluğu 100. Yılı" kapsamında "Kodaly Quartet" adlı müzik grubu sanatseverlerle buluştu. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'ndaki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Macar -Türk Dostluğu 100. Yılı" kapsamında "Kodaly Quartet" adlı müzik grubu sanatseverlerle buluştu. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'ndaki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Macar -Türk Dostluğu 100. Yılı" kapsamında "Kodaly Quartet" adlı müzik grubu sanatseverlerle buluştu. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'ndaki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.