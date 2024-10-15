Kök Hücre Nakli: Türk Çocuk Yunan Bağışçısıyla Atina'da Buluştu

Kök Hücre Nakli ile Hayata Dönüş

4 yaşındaki Çağatay Dramalı, kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu. Hayatını kurtaran Yunan bağışçısı Aleksandros Apostoludas için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Bir Tarihsel Bağlantı

Çağatay, büyük dedelerinin bir asır önce nüfus mübadelesi ile terk etmek zorunda kaldığı topraklarda, bağışçısıyla sahnede tanışma fırsatı buldu. Bu buluşma, hem duygusal hem kültürel bir yeniden bir araya geliş olarak kaydedildi.

Ailelerin Duygusal Hikayesi

Çağatay'ın babası Cihan Dramalı, "Dedelerimiz 100 yıl önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadele sonucunda Drama'dan göç etti. Bağışçımızla dostluk kurmak istiyoruz," diyerek ağabeysinin de mutluluğunu paylaştı.

Bağışçı ve Onun Duyguları

Aleksandros Apostoludas, 2010 yılında verdiği kan örneğinden sonra Çağatay ile tanışmanın mutluluğunu yaşadığını ve "Duygularım sel oldu, tarif edemiyorum," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Birliktelik ve Destek Çağrısı

Yunanistan'ın eski Başbakanı Lukas Papadimos, etkinliğin "Yaşam köprüleri kurduğuna" dikkat çekti. Bağışçıların yardım elini uzattığı çocuklarla olan buluşmaların bu tür etkinliklerin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Kök Hücre Nakli Süreci ve Gelişmeleri

Türkiye’deki tıp ekibi, Çağatay için en iyi doku eşleşmesinin Yunanistan'da bulunduğunu ifade etti. Doku nakli sürecinin sağlık açısından kritik olduğunu ve "Bağışçı olmak kutsal bir görev," diyerek herkesin bağışçı olmasını teşvik etti.

Kolay ve Zararsız Bağış Süreci

AÜ Terapötik Aferez Merkezi Sorumlusu Yasin Yıldırım, kök hücre bağışının kan bağışı kadar basit olduğunu belirterek bağışçıların süreçten korkmadan katılabileceğini ifade etti.

Yaşam kurtaran kök hücre bağışçılığı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bilinçlenmek için ilgili kurumların duyurularını takip etmek önemlidir.