Kolombiya'da ELN'ye Yönelik Operasyonda 6 Üye Öldürüldü

Kolombiya'da ELN'ye Operasyon: 6 Üye Öldürüldü

Kolombiya ordusu, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)na yönelik düzenlediği operasyonda 6 ELN üyesini öldürdü. Olay, Arauca yönetim bölgesindeki Arauquita kasabasındaki La Cristalina köyünde gerçekleşti.

Çatışmanın Detayları

El Tiempo internet sitesinin haberine göre, düzenlenen operasyonda toplamda 4 ELN üyesi gözaltına alındı. Ayrıca, örgüt tarafından esir alınan bir çocuk da sağ olarak kurtarıldı. Operasyon sırasında çok sayıda cephanelik ele geçirildiği bildirildi ve arazi tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Önceki Saldırı ve Etkileri

Bu gelişme, ELN üyelerinin Puerblo Jordan köyünde gerçekleştirdiği 17 Eylül tarihli bir askeri üste düzenlediği saldırı sonrasında geldi. Saldırıda 3 asker hayatını kaybetmiş, 30 asker yaralanmıştı. Bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti, barış müzakerelerini askıya alma kararı almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.