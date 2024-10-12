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Kolombiya Hükümeti ve FARC Arasındaki Barış Görüşmeleri Yeniden Başladı

Kolombiya hükümeti ile eski FARC üyeleri, barış müzakerelerine yeniden başladı ve yeni bir anlaşma umudunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 06:13
Kolombiya Hükümeti ve FARC Arasındaki Barış Görüşmeleri Yeniden Başladı

Kolombiya Hükümeti ile FARC Arasındaki Müzakereler Yeniden Başlatıldı

Kolombiya hükümeti ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında bir süredir duraklayan barış müzakereleri, yeniden ivme kazandı. Hükümete bağlı barış delegasyonu ve FARC'ın çatı örgütü olan Estado Mayor Central (EMC) temsilcileri, başkent Bogota'da altıncı tur görüşmeler için bir araya geldi.

Ateşkes ve Çevre Konuları Gündemde

Ulusal basına yansıyan haberlere göre taraflar, 15 Ekim'de sona erecek olan ikili ateşkesin uzatılması ve çevre meselelerini masaya yatırmayı planlıyor.

EMC İçindeki Fikir Ayrılıkları

EMC içinde yaşanan bölünmeler ve fikir ayrılıkları nedeniyle müzakereler, Jorge Suarez Briceno, Magdalena Medio ve Raul Reyes gibi farklı gruplar arasında sürdürülüyor. EMC delegasyonunu temsil eden Andrey Avendano, yaşadıkları süreci "önemli" olarak değerlendirdi ve "Yeni bir anlaşmaya varmayı umuyoruz, uzun süredir çeşitli engellerle karşılaştık ve inişli çıkışlı bir ilerleme kaydettik. Bu görüşmelerin sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz," dedi.

Hızlandırılması Gereken Barış Süreci

Barış müzakerelerine katkı veren Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Susana Muhamad, süreçteki hızlandırılması gereken noktaları vurguladı. Barış Yüksek Komiseri Otty Patino ise ateşkesin uzatılmasını olumlu bulduklarını ve karşılaştıkları zorlukların bilincinde olduklarını belirtti.

EMC ve FARC

"Ivan Mordisco" takma adıyla bilinen Nestor Gregorio Vera tarafından yönetilen EMC, FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına katılmamış bir oluşum. Ülke basınında yer alan bilgilere göre, 2,180'i silahlı olmak üzere toplamda 3,500'den fazla üyesi bulunan EMC, Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunun yanı sıra Venezuela ve Ekvador'da da faaliyetlerini sürdürüyor. Uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yasa dışı yollarla finansman sağlıyor.

Kolombiya'da 50 yılı aşkın süren çatışmaları sona erdiren barış anlaşması, dönemin Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono arasında, 24 Kasım 2016 tarihinde Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanmıştı. Ancak, barış anlaşmasına rağmen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam etmekte ve EMC mensupları, bu anlaşmaya katılmadıkları için saldırılarına sürdürmüştür.

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