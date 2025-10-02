Kolombiya: İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda 2 Vatandaşımızı Alıkoydu

Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi

Kolombiya, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu sırasında 2 vatandaşının alıkonulduğunu duyurdu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in filoya yönelik saldırısı kınandı.

Açıklamada, İsrail'in 2 Kolombiya vatandaşını alıkoyduğu vurgulanarak, "Kolombiya, yurt dışındaki vatandaşlarının fiziksel bütünlüğünü, özgürlüğünü ve insan haklarını ihlal eden her türlü eylemi kesin bir şekilde reddediyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, alıkonulan vatandaşların derhal serbest bırakılmasını talep etti ve "Uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve dost ülkeleri, filodaki tüm üyelerin, özellikle de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması için acilen diplomatik baskı yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Açıklamada ayrıca Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.