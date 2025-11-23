Kombi Bakımıyla %40'a Kadar Tasarruf Mümkün

Uzmanlar, düzenli kombi ve petek bakımıyla yüzde 20-40 verim artışı ve 12-13 bin TL’ye varan masraflardan kaçınma mümkün olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:54
Kombi Bakımıyla %40'a Kadar Tasarruf Mümkün

Kombi Bakımıyla %40'a Kadar Tasarruf Mümkün

Kış aylarında havaların soğumasıyla kombi kullanımı artarken, uzmanlar düzenli kombi ve petek bakımının ihmal edilmesinin ciddi ısı kaybına ve yüksek masraflara yol açtığı uyarısında bulunuyor. Bakımı yapılmayan cihazlarda parça arızaları nedeniyle maliyetler katlanabiliyor.

Uzman Uyarıları: Bakım hem tasarruf hem verim

Kombi Bakım Uzmanı Osman Yaman, kombi bakımının yakıt tasarrufu ve cihaz ömrü için şart olduğunu belirtti. Yaman, "Kombi bakımı cihazın içerisindeki parçaların daha uzun ömürlü olabilmesi için yapılması gereken bir işlemdir. Hem yakıt tasarrufu hem de daha verimli ısınma için gereklidir" dedi.

Yaman, bakımı ihmal edilen cihazlarda ortaya çıkan örnek bir arızaya dikkat çekti: "Bakım bin 500 lira gibi bir ücretle yapılabilecekken şuan arızalandığı için 12-13 bin civarında bir masraf çıkabilir. Cihazın içerisindeki ana eşanjör yüksek maliyetli bir parça; düzenli bakım yapılsaydı bu parça zarar görmezdi."

Verim kaybı ve faturaya etkisi

Yaman, bakım yapılmayan kombilerde verim kaybının ciddi olduğunu ifade ederek, "Rakamlara bakacak olursak %20 ile %40 arasında verim kaybı olabiliyor. Isı verimi düşüyor, kullanım artıyor ve faturalar yükseliyor. Peteklerin alt kısmında soğukluk oluşuyor, cihaz içi parçalar daha kısa sürede arızalanıyor" dedi.

Uzman, cihazın kontrolünde plakalı eşanjör, yoğuşma sifonu, ateşleme, genleşme tankının havası gibi parçaların tek tek sökülüp kontrol edilmesi gerektiğini ekledi. Bazı kullanıcıların petek temizliğini kendilerinin yapabileceğini, ancak cihaza müdahalede uzman desteği gerektiğini vurguladı.

Petek bakımı hakkında pratik öneriler

Yaman, peteklerde üst kısmın ısınırken alt kısmın ısınmamasının çoğunlukla içerideki hava veya tortudan kaynaklandığını söyledi. "Müşterilerimiz peteklerin havasını kendileri alabilir. Banyodaki otomatik boşaltma muslukları üzerinden denemelerini öneriyoruz; ancak sorun devam ederse kesinlikle uzmana başvursunlar" ifadelerini kullandı.

Periyodik bakımın önemi

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül de her yıl periyodik bakım yapılmasının önemine dikkat çekti. Ünlügül, "Her yıl periyodik olarak temizlenirse %30 ile %40 gibi avantaj sağlayacak; aksi halde eşanjöre sürekli yük bindiği için faturalar yükselmeye devam edecek" dedi.

Ünlügül ayrıca petek önlerinin kapatılmaması gerektiğini belirterek, "Peteklerin önüne koltuk, perde veya mermer gibi malzemeler koymamalarını tavsiye ediyoruz. Önleri açık olmalı ki ısı devridaimi sağlansın" uyarısında bulundu.

Sonuç: Uzmanlar, kış öncesi ve dönemsel olarak kombi-petek bakımının yapılmasının hem enerji tasarrufu hem de yüksek tamir maliyetlerinden kaçınmak için en etkili yöntem olduğunun altını çiziyor.

KIŞ AYLARINDA ÖZELLİKLE AKŞAM SAATLERİNDE HAVALAR MEVSİM NORMALLERİNE DÜŞERKEN, UZMANLAR, KOMBİ VE...

KIŞ AYLARINDA ÖZELLİKLE AKŞAM SAATLERİNDE HAVALAR MEVSİM NORMALLERİNE DÜŞERKEN, UZMANLAR, KOMBİ VE PETEK BAKIMININ YAPILMAMASINDAN KAYNAKLANAN YÜZDE 40 GİBİ BİR ISI KAYBINA DİKKAT ÇEKİYOR.

KIŞ AYLARINDA ÖZELLİKLE AKŞAM SAATLERİNDE HAVALAR MEVSİM NORMALLERİNE DÜŞERKEN, UZMANLAR, KOMBİ VE...

İLGİLİ HABERLER

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuklu'da Temiz Mahalle Temiz Selçuklu Etkinliği 16. Kez Akademi Mahallesi'nde
2
Iğdır Melekli'de silahlı kavga: Gökberk Şahin hayatını kaybetti
3
Karaman'da 2 Ayda 100 Bin Sigara İzmariti Toplandı
4
Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği
5
Yerlikaya: Önünü kesen sürücülere 180 bin lira ceza geliyor
6
Tunceli'de Yaklaşık 50 Dağ Keçisi Yol Kenarında Görüntülendi
7
Manavgat'ta Sulama Kanalına Uçan Araç: Ehliyete 2 Yıl El Konuldu, 26 bin 558 TL Ceza

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor