Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Askeri Helikopter Kazası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Helikopter Kazası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da, bir askeri helikopterin düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza N'dolo Havaalanı’na iniş sırasında teknik arıza nedeniyle gerçekleşti. Olayda yaşamını yitiren iki kişinin yanı sıra, bir kişinin durumunun kritik olduğu bildirilmektedir.

Soruşturma Başlatıldı

Henüz kazanın nedenine dair kesin bir bilgi bulunamazken, ön araştırmaların tamamlanmasının ardından resmi makamlar tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.