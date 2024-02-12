Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hareketli saatler: Göstericiler BM ofisine saldırdı

KDC'nin doğusundaki insani kriz karşısında uluslararası toplumun duyarsız kaldığını ileri süren göstericiler, Kinsaşa'da protesto eylemi gerçekleştirdi. Göstericiler, Kinşasa'nın Gombe semtindeki bazı büyükelçiliklere ve BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) ofisine baskın yaparak araçları ateşe verdi.

İçişleri Bakanı Peter Kazadi, saldırının ardından yaptığı açıklamada, şiddet olaylarını lanetlediğini ve olayla ilgili araştırma başlattığını bildirdi. Dünyanın en büyük BM misyonlarından biri olan ve yaklaşık 16 bin personeli bulunan MONUSCO'nun ülkeyi terk etmesi talebiyle halk defalarca eylem düzenlemişti.

BM Güvenlik Konseyi, KDC'deki MONUSCO'nun faaliyetlerine kademeli olarak son verilmesine karar vermişti.

Ülkenin doğusunda yer alan Kuzey Kivu eyaletinin merkezi Goma'ya kadar ilerleyen isyancı 23 Mart Hareketi (M23) ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Son 2 haftada 135 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı KDC'nin doğusu, 20 yıldan fazla bir süredir altın ve kobalt gibi değerli madenler için silahlı grupların mücadele ettiği bir bölge haline gelmişti.