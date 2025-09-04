DOLAR
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısı: 36 Ölü

KDC'nin doğusunda isyancı saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti; ADF üyelerinin Komanda-Luna yolunda düzenlediği saldırıda 3 sivil ve 33 asker yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:16
Olayın Detayları

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda düzenlenen saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Ituri ile Kuzey Kivu eyaletlerini birbirine bağlayan Komanda-Luna yolunda devriye gezen askerlere saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda 3 sivil, 33 asker hayatını kaybetti.

ADF'nin Geçmişi ve Etkileri

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

