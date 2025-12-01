Konya Beyşehir'de 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki B.İ. cansız bedeni bulundu. Olay, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre MESEM öğrencisi olan B.İ., 26 Kasım tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. İlk günkü aramalarda, motosikletinin bulunduğu bağ evinin yakınlarındaki sık ağaçlarla kaplı alanda av tüfeğiyle vurulmuş vaziyette bulundu.

Olay yeri incelemesinde, B.İ.’nin evden ayrılmadan önce ailesine "Yaşama isteğim kalmadı. Allah’a emanet olun" yazılı bir veda mektubu bıraktığı ve evindeki av tüfeğini alarak ortadan kaybolduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre çocuğun intihar ettiği değerlendiriliyor.

İnceleme ve soruşturma

İnceleme yapan ekipler, cesedin bulunduğu noktada ateş yakıldığını ve çevrede ağaç dalları ile gazellerle oluşturulmuş bir alan bulunduğunu bildirdi. B.İ.’nin cenazesi olay yerindeki işlemlerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

