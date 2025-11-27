Konya Beyşehir'de Dananın Teptiği Besici Hastanelik Oldu

Yazyurdu Mahallesinde ahır önünde meydana geldi

Beyşehir’in Yazyurdu Mahallesinde, araziden gelen dananın ahır önünde tepmesi sonucu bir besici yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde besicilik yapan Abdullah Ö., dananın teptiği sırada yere yığıldı. Olayı duyan ağabeyi hemen yanına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Abdullah Ö., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

