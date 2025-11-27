Konya Beyşehir'de Dananın Teptiği Besici Hastanelik Oldu

Beyşehir Yazyurdu Mahallesinde araziden gelen dananın teptiği besici Abdullah Ö. yaralandı; kardeşinin ihbarıyla 112 ekipleri müdahale edip Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:11
Konya Beyşehir'de Dananın Teptiği Besici Hastanelik Oldu

Konya Beyşehir'de Dananın Teptiği Besici Hastanelik Oldu

Yazyurdu Mahallesinde ahır önünde meydana geldi

Beyşehir’in Yazyurdu Mahallesinde, araziden gelen dananın ahır önünde tepmesi sonucu bir besici yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde besicilik yapan Abdullah Ö., dananın teptiği sırada yere yığıldı. Olayı duyan ağabeyi hemen yanına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Abdullah Ö., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE DANANIN TEPTİĞİ BESİCİ YARALANDI.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE DANANIN TEPTİĞİ BESİCİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Fotokapanlar: Vaşak, Karacalar ve Kurt Sürüsü
2
Sivas Ağırlama Halayı Meclis Gündeminde: Yanlış Figürler Eleştirildi
3
Şuhut'ta Din Görevlilerine Aylık Eğitim Toplantısı
4
Diyarbakır'da 'Yerinde Çözüm' Mahallelere Taşındı
5
Şanlıurfa'da Minik Yazarların '20 Düş Yolculuğu' Kitabı Okurla Buluştu
6
Mardin Kızıltepe'de Kuyumcular Arasında Sopalı Kavga: 3 Yaralı
7
İnegöl'de Devrilen Traktör: 2 Kişi Yaralandı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?