Konya Beyşehir'de İki Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı; bir otomobil devrildi, diğerinde iki araç çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:41
Konya Beyşehir'de İki Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Konya Beyşehir'de İki Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Kısa Bilgi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza: Otomobil devrildi

Suriye uyruklu R.Ş. idaresindeki 06 MB 1003 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 4. kilometresinde devrildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki E.S. (38), B.S. (6) ve A.S. (8), Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza: İki otomobil çarpıştı

Hacıarmağan Mahallesi Antalya Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Doğan Can Çetin Hayatını Kaybetti
2
Aksaray'da vidanjör devrildi: sürücü Muharrem Çağlak hayatını kaybetti
3
Bayrampaşa'da Çocuğa Otomobil Çarptı — Kaza Güvenlik Kamerasında
4
BM Raporu: İsrail İçin Soykırım İddiası ve UAD-UCM’ye Etkisi
5
Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor: Turgunbekuulu Açıklama Yaptı
6
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)