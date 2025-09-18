Konya Beyşehir'de İki Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı
Kısa Bilgi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İlk kaza: Otomobil devrildi
Suriye uyruklu R.Ş. idaresindeki 06 MB 1003 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 4. kilometresinde devrildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki E.S. (38), B.S. (6) ve A.S. (8), Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İkinci kaza: İki otomobil çarpıştı
Hacıarmağan Mahallesi Antalya Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye götürüldü.