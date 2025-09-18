Konya Beyşehir'de İki Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı; bir otomobil devrildi, diğerinde iki araç çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.