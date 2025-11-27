Konya’da 15 Bin Fidan: Başkan Altay Öğrencilerle 'Geleceğe Nefes' Dikti

Konya’da 15 bin fidan: Başkan Altay öğrencilerle 'Geleceğe Nefes, Konya’ya Hayat' programında

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Geleceğe Nefes, Konya’ya Hayat" temasıyla düzenlenen programda 15 bin fidan, Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi Ardıçlı Ağaçlandırma Sahası’nda toprakla buluşturuldu.

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın'ın değerlendirmesi

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin ağaçlandırma çalışmalarının önemine değinerek, "Biz topraklarımızı ağaçlandırmak, ormanlarımızın varlığını artırmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz ancak biliyoruz ki destekle, sizin katkılarınızla, kurumlarımızın, Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle daha başarılı sonuçlara ulaşabiliriz" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı konuşmasında, "İnşallah bu alanlar geleceğimize bir nefes olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Konya’mızda nerede ağaçlandırma çalışması varsa hepsinde emeği var. Selçuklu’muzda da pek çok alanda Büyükşehir Belediye Başkanımızın emekleriyle üretilmiş yeşil alanlar var. Tüm ekibine ve şahsına özellikle teşekkür ediyorum. Orman Bölge Müdürlüğümüz Konya’mızın her yerinde ağaçlandırma çalışmaları konusunda hem büyük gayret ediyor hem de bütün ağaçlandırma çalışmalarına destek veriyor. Orman Bölge Müdürümüze de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Uğur İbrahim Altay: Geleneği gençlerle sürdürüyoruz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Meram’ın bağlarından, Çumra’nın ovasına; Torosların eteklerinden Bozkır’ın yaylalarına kadar bu şehir, toprağın kıymetini bilen insanların şehridir. Bugün siz kıymetli evlatlarımızla birlikte işte bu güzel geleneği devam ettiriyoruz. Sizler bugün diktiğiniz her fidanla yalnızca doğayı değil; kendi vicdanınızı, merhametinizi ve sorumluluk bilincinizi de büyütüyorsunuz. Belki yıllar sonra bu fidanlar; gölgesini size, çocuklarınıza, hatta torunlarınıza sunacak. Bugün attığınız adım, yarın nefes olarak dönecektir" dedi.

Altay ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllardaki ağaçlandırma çalışmalarını şöyle aktardı: "Konya’yı daha yaşanabilir bir şehir kılmak için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda; 2019 yılından bu yana 6 farklı ağaçlandırma sahamızda 5.6 milyon metrekare alanda 1 milyon 730 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yine 2019 yılından bu yana peyzaj düzenlemelerimiz, ilçelerimiz ve kamu kurumlarımıza yaptığımız desteklerle birlikte 3 milyon 22 bin fidan, süs ve çalı bitkisini doğaya kazandırdık. Bugün yapacağımız törenle birlikte daha önce ağaçlandırma yaptığımız bölgelerde yenileme çalışmalarını da başlatıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında; 2025 yılında yaklaşık 100 bin yeni fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Siz değerli evlatlarımıza yeşille ve doğayla bütünleşmiş bir şehir bırakmak için gayret etmeye devam edeceğiz."

Başkan Altay, inşaat faaliyetleri sırasında sökülen ağaçların yeniden yaşama kazandırılmasına ilişkin olarak da, "Kaldırdığımız her ağacı tekrar hayat bulacağı bir toprakla buluşturmak için yoğun ve uzun bir emek sarf ediyoruz. Ama yılların verdiği emekle yetişen bu fidanlar için her şeye değer diyorum. Konyalılar ve gençlerimiz merak etmesinler; Konya’da her fidanın her ağacın değerini biliyor ve onun yaşama tutunması için çaba sarf etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte öğrencilere seslenen Altay, "Diktiğimiz her fidanın; çok daha güzel bir dünyaya kapı aralamasını ve yarınlara olan inancımızın bir nişanesi olmasını diliyorum. Bugün olduğu gibi yarın yetişkin kişiler olduğunuzda da; çevremizi ve doğamızı korumaya, özellikle suyumuzu tasarruflu kullanmaya ve israftan kaçınmaya gayret göstereceğinize yürekten inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Altay, protokol mensupları ve yüzlerce öğrenci ellerindeki fidanları toprakla buluşturarak can suyunu verdi ve ağaçlandırma çalışmalarının yenilenmesi için düğmeye basıldı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN "GELECEĞE NEFES, KONYA’YA HAYAT" TEMASIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA 15 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.