Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı

Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda özel eğitim öğrencileri gösteri sundu; Vali İbrahim Akın önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:35
Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Dünya Engelliler Günü Farkındalık Günü Programı Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Program, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlikte özel eğitim okulu öğrencilerinin renkli gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Vali İbrahim Akın'ın mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, konuşmasında engelli bireylerin eğitim hayatında yer almasının, sosyal ve kültürel olarak desteklenmesinin ve geleceğe hazırlanmasının hem sosyal politika hem de milletçe taşınan insani sorumluluğun bir parçası olduğunu vurguladı. Vali Akın, "Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim camiamız, yıllardır böylesine önemli bir hususta engelli bireylerimiz için güçlü bir altyapı oluşturmaktadır. Bu çalışmalar, engelli bireylerimizi hayata hazırlamanın ötesinde, toplumumuza bir nevi birlikte yaşama bilinci kazandırmakta, çocuklarımıza da sevgiyi, empatiyi ve paylaşımı öğretmektedir. Devletimiz; engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama eşit ve bağımsız katılımını desteklemek amacıyla ulaşım, kültür-sanat, eğitim, istihdam ve sosyal destek alanlarında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Tüm bu hizmetlere ilişkin düzenleme ve uygulamalar engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı ve haklara eşit erişimi güvence altına almayı amaçlamaktadır" dedi.

Program, farkındalık oluşturma ve engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirme hedefiyle sona erdi.

