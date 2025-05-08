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Konya'da Arı Kovanı Yüklü Kamyonet Devrildi, Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen arı kovanı yüklü kamyonetteki arılar, bir polis memurunu hastaneye götürdü.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 09:59
Konya'da Arı Kovanı Yüklü Kamyonet Devrildi, Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

Olayın Detayları

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen devrilme olayında, H.K. idaresindeki 52 ACA 853 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Otogar Kavşağı'nda devrildi.

Arılar Polisleri Soktu

Kaza sonrası, aracın etrafına dağılma yapan arılar, olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerini etkisi altına aldı. İhbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye ulaşan ekiplerden biri, arı sokması sonucu etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Olay sonrası arıcılar, devrilen kamyonetten etrafa saçılan kovanları toplamak için başka bir kamyonete taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu ilginç olay, arıcıların zorlu koşullarla karşılaşabileceğinin bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonet devrildi. Etrafa dağılan arıların soktuğu 2...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonet devrildi. Etrafa dağılan arıların soktuğu 2 polisten 1'i hastaneye götürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonet devrildi. Etrafa dağılan arıların soktuğu 2...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonet devrildi. Etrafa dağılan arıların soktuğu 2 polisten 1'i hastaneye götürüldü.

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