Konya'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu İlçesinde Bıçaklı Kavga Aleva Oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde, Beşkardeş Mahallesi'nde çıkan bir bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.Ö. ile Cihan Ö. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Olayın kısa sürede alevlenmesi üzerine A.Ö, Cihan Ö'yü bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ambulansla, evli ve 2 çocuk babası olan Cihan Ö, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailede Yıkım

Cihan Ö'nün yakınları hastane önünde büyük bir üzüntü yaşadı ve sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili olarak A.Ö, jandarma ekipleri tarafından kısa bir süre içinde gözaltına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.