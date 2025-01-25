Konya'da Çöken Bina İçin 4 Şüpheli Gözaltında

Konya'da Bina Çöküşü Üzerine Gözaltılar

Konya'nın Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana gelen 4 katlı binanın çökmesiyle ilgili olarak, sorumluluğu olduğu iddia edilen dört şüpheli yakalandı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla, olayda sorumluluğu bulunduğu düşünülen dört kişi gözaltına alındı.

Uzman İncelemeleri Devam Ediyor

Olay yerinde, uzman bilirkişi heyeti ve cumhuriyet savcıları eşliğinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın Seyri

Akşam saatlerinde yaşanan bu üzücü olayın ardından, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı adli süreçleri hızla başlatarak, bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.