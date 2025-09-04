DOLAR
Konya'da Hırsızlık İçin Girdiği Evde Kadını Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 27 Ağustos'ta hırsızlık için balkondan girip ev sahibini bıçaklayan R.S. yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:41
Olayın detayları ve soruşturma

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 27 Ağustos'ta Feritpaşa Mahallesi'ndeki evinde 3 çocuğuyla yaşayan H.K., balkondan hırsızlık amacıyla giren kişi tarafından bıçakla yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Polis, kaçan şüphelinin bölgedeki mezarlıkta kıyafetlerini değiştirerek kimliğini gizlemeye çalıştığını belirledi.

Kentte bir pansiyonda kaldığı tespit edilen R.S., düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan R.S.'nin emniyetteki ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiğini, sesler üzerine uyanan ev sahibi kadına bıçakla saldırıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

