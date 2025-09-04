Konya'da Hırsızlık İçin Girdiği Evde Kadını Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı
Olayın detayları ve soruşturma
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 27 Ağustos'ta Feritpaşa Mahallesi'ndeki evinde 3 çocuğuyla yaşayan H.K., balkondan hırsızlık amacıyla giren kişi tarafından bıçakla yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Polis, kaçan şüphelinin bölgedeki mezarlıkta kıyafetlerini değiştirerek kimliğini gizlemeye çalıştığını belirledi.
Kentte bir pansiyonda kaldığı tespit edilen R.S., düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan R.S.'nin emniyetteki ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiğini, sesler üzerine uyanan ev sahibi kadına bıçakla saldırıp kaçtığını söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.