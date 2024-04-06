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Konya’da iki araç çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Derbent ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 11:01
Konya’da iki araç çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Derbent-Beyşehir yolunda, 42 ZV 824 ve 42 BC 811 plakalı iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda Mustafa Köçer (62), Mehmet Köçer (59) ve Mustafa Köçer (94) hayatını kaybetti. Yakup G. (22) ve Ahmet K (32) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kazayla ilgili incelemelere başladı. Kaza nedeniyle yaralanan 2 kişi Konya Merak Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, cenazeler ise hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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