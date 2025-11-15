Konya'da Kartpostallık Gün Batımı: Mevlana Müzesi ve Tarihi Mekanlar

Konya'nın tarihi mekanları, drone görüntülerinde Mevlana Müzesi, Kubbe-i Hadra ve Akyokuş Kasrı eşliğinde gün batımında kartpostallık manzaralar sundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 18:17
Konya'da Kartpostallık Gün Batımı Manzaraları

Şehrin tarihi siluetleri, gün batımında büyüleyici görüntüler oluşturdu

Konya'nın tarihi ve kültürel mekanları, akşam saatlerinde oluşan kızıllık ve bulutların etkisiyle adeta kartpostallık manzaralara dönüştü.

Farklı zaman dilimlerinde dron ile kaydedilen görüntülerde Mevlana Müzesi ve Sultan Selim Camii önünden güneşin batışı, gökyüzünde beliren kızıl tonlar ve bulutların yarattığı dramatik atmosfer dikkat çekti.

Kubbe-i Hadranın yeşil kubbesi, Altın Çarşı ve Tarihi Bedesten Çarşısındaki tarihi yapıların siluetleri, gün batımının sıcak ışıklarıyla birleşerek fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler ortaya çıkardı.

Ayrıca Panorama Müzesi, Mevlana Kültür Merkezi ve İstiklal Harbi Şehitliği gibi noktalar da gün batımında görsel açıdan öne çıktı. Akyokuş Mevkiindeki Akyokuş Kasrı ise etkileyici manzaralar sunan diğer bir lokasyon olarak kayıtlara geçti.

Gün batımının yarattığı renk paleti ve tarihi yapıların bir araya gelmesi, Konya'nın zengin kültürel mirasını farklı bir estetikle gözler önüne serdi.

