Konya'da Miraç Kandili’nde Camiler Doldu

Konya’da Miraç Kandili dolayısıyla camiler doldu; Tarihi Bedesten’deki Aziziye Camii yoğunluğa sahne oldu, Karatay Belediyesi ballı süt ikramında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:11
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 21:16
Mübarek gece nedeniyle camilerde yoğun katılım görüldü

Konya’da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla kentteki camileri doldurdu. Gecenin idrak edildiği pek çok mekânda, inananlar bir araya gelerek dualar etti.

Tarihi Bedesten Çarşısı’nda bulunan Aziziye Camii de bu mübarek gecede yoğun katılıma sahne oldu. Birçok vatandaş yatsı namazı vakti öncesi camiye gelerek ibadet ve dualara iştirak etti.

Mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okunurken, cemaat ellerini semaya açarak dua etti. Gecenin maneviyatı cami cemaatinin bir araya gelmesiyle hissedildi.

Karatay Belediyesi de gecede vatandaşlara ballı süt ikramında bulundu. Vatandaşlar, etkinliklerde bir arada olarak tüm Müslüman aleminin Miraç Kandili’ni kutladı.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

