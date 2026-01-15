Konya'da Miraç Kandili’nde Camiler Doldu

Mübarek gece nedeniyle camilerde yoğun katılım görüldü

Konya’da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla kentteki camileri doldurdu. Gecenin idrak edildiği pek çok mekânda, inananlar bir araya gelerek dualar etti.

Tarihi Bedesten Çarşısı’nda bulunan Aziziye Camii de bu mübarek gecede yoğun katılıma sahne oldu. Birçok vatandaş yatsı namazı vakti öncesi camiye gelerek ibadet ve dualara iştirak etti.

Mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okunurken, cemaat ellerini semaya açarak dua etti. Gecenin maneviyatı cami cemaatinin bir araya gelmesiyle hissedildi.

Karatay Belediyesi de gecede vatandaşlara ballı süt ikramında bulundu. Vatandaşlar, etkinliklerde bir arada olarak tüm Müslüman aleminin Miraç Kandili’ni kutladı.

