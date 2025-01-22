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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:53
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Uyuşturucu Operasyonu ile 3 Gözaltı

Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu, yerel halkı tedirgin eden bir gelişme olarak kaydedildi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Fevziçakmak Mahallesi’ndeki bir iş yerini hedef aldı.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyonda N.M, D.T ve A.Ç adlı şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1848 adet sentetik ecza ile birlikte 5 bin 776 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olay, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı artıran bir adım olarak değerlendiriliyor.

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