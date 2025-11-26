Konya Seydişehir'de Kullanılmayan Sondaj Kuyusundan Şaşırtan Su Püskürmesi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yıllar önce açılan kullanılmayan sondaj kuyusundan dalgıç ya da pompa olmadan aralıklarla su fışkırıyor; uzmanlar gaz ihtimali üzerinde duruyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:07
Konya Seydişehir'de Kullanılmayan Sondaj Kuyusundan Şaşırtan Su Püskürmesi

Konya Seydişehir'de Kullanılmayan Sondaj Kuyusundan Şaşırtan Su Püskürmesi

Kuraklığa rağmen Kesecik Mahallesi'nde şaşırtan olay

Konya'da uzun süredir hissedilen kuraklığa rağmen, Seydişehir ilçesi Kesecik Mahallesi'nde yıllar önce açılan ve kullanılmayan bir sondaj kuyusundan aralıklarla su püskürmesi meydana geldi.

Kuyu yıllar sonra ilk defa dalgıç ya da pompa olmadan metrelerce yükseğe su fışkırmaya başladı.

Yörede çiftçilik yapan Mehmet Sayhan, durumu şöyle anlattı: "Aralıklarla buradan su fışkırıyor. İçerisinde gaz mı var yoksa su yoğunluğu mu bilmiyoruz. Yaklaşık 5 dakika aralıklarla su yeniden aynı şekilde fışkırmaya başlıyor."

Uzmanlar ise, suyun püskürmesinin sebebinin büyük ihtimalle gaz kaynaklandığını belirterek, olayın incelenmesi gerektiğini ifade etti.

KONYA BÖLGESİNDE YAŞANAN KURAKLIĞA RAĞMEN YILLAR ÖNCE YAPILAN KUYUDAN SU FIŞKIRIYOR.

KONYA BÖLGESİNDE YAŞANAN KURAKLIĞA RAĞMEN YILLAR ÖNCE YAPILAN KUYUDAN SU FIŞKIRIYOR.

MEHMET SAYHAN, "ARALIKLARLA BURADAN SU FIŞKIRIYOR. İÇERİSİNDE GAZMI VAR YOKSA SU YOĞUNLUĞUMU...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama