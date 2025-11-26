Konya Seydişehir'de Kullanılmayan Sondaj Kuyusundan Şaşırtan Su Püskürmesi

Kuraklığa rağmen Kesecik Mahallesi'nde şaşırtan olay

Konya'da uzun süredir hissedilen kuraklığa rağmen, Seydişehir ilçesi Kesecik Mahallesi'nde yıllar önce açılan ve kullanılmayan bir sondaj kuyusundan aralıklarla su püskürmesi meydana geldi.

Kuyu yıllar sonra ilk defa dalgıç ya da pompa olmadan metrelerce yükseğe su fışkırmaya başladı.

Yörede çiftçilik yapan Mehmet Sayhan, durumu şöyle anlattı: "Aralıklarla buradan su fışkırıyor. İçerisinde gaz mı var yoksa su yoğunluğu mu bilmiyoruz. Yaklaşık 5 dakika aralıklarla su yeniden aynı şekilde fışkırmaya başlıyor."

Uzmanlar ise, suyun püskürmesinin sebebinin büyük ihtimalle gaz kaynaklandığını belirterek, olayın incelenmesi gerektiğini ifade etti.

