Konyaaltı’nda Dünya Diyabet Günü: Diyabet ve Kanser Bilgilendirmesi

Konyaaltı Belediyesi, Dünya Diyabet Günü'nde Gürsu Emekli Kahvesi'nde vatandaşlara diyabet ve kanser taramaları hakkında bilgi verip, personele sağlık taramaları yaptı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:18
Etkinlik ve gerçekleştirilen taramalar

Konyaaltı Belediyesi, Dünya Diyabet Günü kapsamında Gürsu Emekli Kahvesi’nde vatandaşlara diyabet ve kanser taramaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Konyaaltı Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri ile iş birliği içinde yürütülen çalışmada diyetisyenler, vatandaşlara şeker tüketimi, diyabetten korunma yolları, düzenli taramaların önemi ve doğru beslenme alışkanlıkları konusunda kapsamlı bilgiler verdi.

Ayrıca belediye hizmet binasında görev yapan personele yönelik periyodik muayene süresi gelen memur ve işçi personelinin sağlık kontrolleri tamamlandı.

Yapılan tetkikler arasında kan tahlilleri, işitme ve solunum testleri ile genel fiziksel muayeneler bulunurken, çalışanlara risk faktörleri ve erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan şu ifadeleri kullandı: "Konyaaltı’ndaki her bireyin sağlıklı, güvenli ve bilinçli bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Hem vatandaşlarımızın hem de çalışma arkadaşlarımızın düzenli sağlık kontrollerine erişmesini sağlamak bizim sorumluluğumuz. Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yapılan bilgilendirmeler ve personelimize yönelik periyodik sağlık taramaları, sağlığa verdiğimiz değerin göstergesi. Personelimize yönelik yapılan tetkikler kapsamında kan tahlilleri, işitme ve solunum testleri ile genel fiziksel muayeneler tamamlanırken, çalışanlara risk faktörleri ve erken teşhisin önemi konusunda da bilgilendir yapıldı. Bu iki yönlü sağlık çalışması ile Konyaaltı’nda sağlık farkındalığını artırmayı amaçladık."

