Konyaspor-Antalyaspor Deplasmanında Otobüs Şoförü Oynadı — Sosyal Medyada Tepki

Konyaspor-Antalyaspor deplasmanında otobüs şoförünün dansı sosyal medyada tartışma yarattı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün şoförünün koltuğundan kalkarak taraftarlarla birlikte oynadığını ortaya koydu.

Görüntülerin içeriği

Paylaşılan kayıtlarda, otobüs şoförünün koltuğundan kalkıp taraftar grubuyla birlikte tempo yakaladığı, otobüsteki kişilerin alkışlarla karşılık verdiği görülüyor. Görüntülerin son bölümünde şoförün tekrar koltuğa oturup aracı sürmeye devam ettiği dikkat çekiyor.

Sosyal medya tepkileri ve inceleme

Görüntülerin paylaşılmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bu paylaşımlar üzerine yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

