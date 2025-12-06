Kop Tüneli Gecikiyor — Kop Dağı Sürücüleri: Karın Yağmasını İstemiyoruz

13 yıldır tamamlanamayan Kop Tüneli, kışın sürücüleri mağdur ediyor; Ulaştırma Bakanı tünelin 2026'da biteceğini açıkladı.

Bayburt-Erzurum sınırında 2012 yılında temeli atılan ve üzerinden 13 yıl geçen Kop Tüneli'nin tamamlanamaması, bölge trafiğini etkileyen sorunları derinleştiriyor. Bayburt Group İnşaat tarafından yürütülen proje, özellikle kış aylarında güzergahı kullanan sürücüler tarafından tehlikeli ve yorucu olarak nitelendiriliyor.

Sürücüler ne diyor?

Uygur Can, Bayburt, Erzurum, Trabzon arasında çalışan bir sürücü, her kış aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirterek, "Özellikle kış aylarında bizim çektiğimiz sıkıntıyı bir Allah bilir, bir de biz biliriz. Sayın bakan Bayburt’a geldiğinde Kop Tüneli’nin bir yıl gibi bir sürede açılacağını söyledi. Vallahi ben 10 yıla da razıyım. Tünel, 10 yıla da açılmaz. Zaman zaman bizimle gelen, Kop Tüneli inşaatında çalışan işçilere tünelin durumunu soruyoruz. Onların ifadesi bu. Bitmesi çok zor" ifadelerini kullandı.

Can, tünelin gecikmesi nedeniyle yolcuların ve kendilerinin sık sık mağdur olduğunu vurguladı: "Havaalanına giden yolcularımız var, hastaneye giden yolcularımız var, sürekli mağdur oluyorlar. Biz de aynı şekilde mağdur oluyoruz. Geri dönüş saatlerimize çoğu zaman yetişemiyoruz". Can, kışın gelmesini istemediğini açıkça belirterek, "Ben kar yağmasını hiç istemiyorum. Kuraklık olacakmış, olsun. Yolcular, bizler kar düştüğü zaman mağdur olacağız. Kışlık lastiklerimiz, her şey hazır ama yine de karın yağmasını hiç istemiyorum, kabus gibi. Bayburt Group’a şunu söylemek isterim; biz nasıl işimizi yapıyorsak onlar da işlerini yapsınlar. Başka bir şey istemiyoruz, sadece işlerini yapsınlar" dedi.

Can ayrıca tünel inşaatı başladığında 30 yaşlarında olduğunu söyleyerek, "Tünel inşaatı başladığında ben 30 yaşındaydım, 30’lu yaşlarındaydım. Şu anda 46 yaşındayım. Herhalde 60’a kadar gidecek bu" şeklinde tepki gösterdi.

Ticari ve teknik etkiler

Yıldıray Ata, Kop Dağı’nı işi gereği sürekli kullanan bir tır şoförü olarak tünelin tamamlanmamasının araçlar ve sürücüler üzerindeki ağır maliyetlerine dikkat çekti: "Günde 2-3 defa Kop Dağı’nı işimiz gereği inip çıkan biriyim, Kop Dağı’nı iyi bilenlerdeniz. Hem kışın hem yazın zor. Özellikle ağır tonajlı araçlarda motor ömrü, fren balatası, lastik hepsi bu rampalarda etkileniyor".

Ata, Kop Dağı’nın eğiminin tüneli diğerlerinden daha acil hale getirdiğini savunarak, "Zigana Tüneli açıldı, muazzam. Zigana Tüneli’nden, Vauk Tüneli’nden daha önemlisi Kop Tüneli. Çünkü Kop Dağı’nın eğimi yüksek. Kop Dağı bence hepsinden daha önemli" dedi. Ata, tünel tamamlandığında yakıt tasarrufu ve ekipman maliyetlerinde düşüş beklediklerini söyledi.

Resmi açıklama ve takvim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamada Kop Tüneli’nin 2026 yılında hizmete gireceğini belirtmişti. Bakan, gecikmenin nedenlerini zorlu zemin şartları, yoğun su ve gaz çıkışları olarak açıklamış ve "2026’nın sonunda inşallah Kop’u bitireceğiz" demişti.

Aynı yüklenici firma tarafından yapımı süren ve 7 yıldır tamamlanamayan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için de Bakan Uraloğlu 2026 yılını işaret etmişti. Bakan, havaalanı hakkında, "Bayburt-Gümüşhane Havaalanı’nı çok yakından takip ediyoruz. İnşallah bu sene çalışmalarımıza hız vereceğiz, 2026 yılında da sizlerle beraber orayı açacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Biraz geç olacak ama güç olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Sürücüler ve bölge halkı, yıllardır bitmeyen Kop Tüneli çalışmalarının verilen tarihte tamamlanmasını ve Kop Dağı’nın getirdiği çilenin sona ermesini umut ediyor.

