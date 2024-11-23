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Köpek Eğitiminde Başarı İçin Yaşam Alanında Uygulama

Samsun'da köpek eğitimi, yaşam alanlarında uygulanarak daha etkili sonuçlar elde ediliyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:47
Köpek Eğitiminde Başarı İçin Yaşam Alanında Uygulama

Köpek Eğitimi Yaşam Alanında Daha Etkili

Samsun'da yaşayan veteriner sağlık teknikeri ve köpek eğitmeni Baybars Üregen, köpeklerin eğitimini yaşam alanlarında vererek başarılı sonuçlar elde ettiğini duyurdu.

Yaşam Alanı Gözlemi

Üregen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce eğitim aldığını ve köpek eğitmenliğine başladığını ifade etti. Eğitimin, geleneksel eğitim merkezleri ve çiftlikler yerine köpeğin yaşam alanlarında yapılmasının önemine değinen Üregen, "Çünkü köpeğin sergilediği davranışların ana sebebine ulaşmanın yolu, köpeğin ve sahibinin birlikte yaşadığı ortamı gözlemlemektir." diye belirtti.

Eğitim Süreci

Eğitim sürecinin ortalama bir ay sürdüğünü aktaran Üregen, toplamda 12 seans yaptıklarını ve haftada 3 gün eğitim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kalan günlerde köpek sahibinden uygulamaları tekrar etmesini istediklerini ve video göndererek günün nasıl geçtiğini bildirmesini talep ettiklerini söyledi.

Mila'nın Dönüşümü

Üregen, son olarak Meryem Bektaş'ın 3 yaşındaki köpeği Mila'ya eğitim verdiğini belirtti. "Mila ile tanıştığımızda çevresindeki olaylara çok tepki veren bir köpekti. Artık dışarıda güvenle yürüyebiliyor, insanlar Mila için bir tehdit değil. Mila, birlikte güvende olduğumuzu öğrendi." dedi.

Çiftlik Eğitimlerinin Yetersizliği

Üregen, çiftliklerde yapılan eğitimlerin, köpeğin sahibine teslim edilmesinin ardından istenilen sonuçları vermekte yetersiz kaldığını gözlemlediğini de aktardı. Özellikle çiftliklerde eğitim gören köpeklerin, ev ortamına döndüklerinde verilen komutları yerine getirmekte zorlandığını ve sahiplerinin köpekleriyle iletişim kurmakta zorlandıklarını açıkladı. Bu yüzden eğitimlerin köpeğin evinde yapılmasını tercih ettiğini vurguladı.

Kullanıcı Geri Bildirimleri

Meryem Bektaş, evde eğitim sürecinden memnun olduğunu belirterek, "İki yıldır eğitim arayışı içerisindeydim. Daha önce birkaç kez eğitime gittik ama bu eğitimler genelde bir seferlik oldu. İlk kez köpeğimin kendi yaşam alanında eğitime başladık. Özellikle kafelere gittiğimizde artık daha rahat ve güvenli şekilde davranıyor. Yanından geçen insanlara havlamıyor. Mila'nın ihtiyacı, yaşam alanımızda eğitimdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'da yaşayan veteriner sağlık teknikeri ve köpek eğitmeni Baybars Üregen (solda), köpeklere...

Samsun'da yaşayan veteriner sağlık teknikeri ve köpek eğitmeni Baybars Üregen (solda), köpeklere eğitimi yaşam alanlarında vererek daha başarılı sonuçlar elde ediyor.

Samsun'da yaşayan veteriner sağlık teknikeri ve köpek eğitmeni Baybars Üregen (solda), köpeklere...

Samsun'da yaşayan veteriner sağlık teknikeri ve köpek eğitmeni Baybars Üregen (solda), köpeklere eğitimi yaşam alanlarında vererek daha başarılı sonuçlar elde ediyor.

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