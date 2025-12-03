Köprüköy'de Jandarma 2 Şüpheliyi Kısa Sürede Yakaladı

Jandarma ekipleri hızlı takiple çalınan hayvanları sahibine teslim etti

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 4 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının ardından, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme ve takipler sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli araç tespit edildi. Yürütülen detaylı takip ve arama çalışmaları neticesinde çalınan hayvanlar bulunarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

