Köprüköy'de Jandarma 2 Şüpheliyi Kısa Sürede Yakaladı

Erzurum Köprüköy'de jandarma ve JASAT, 4 büyükbaş hayvan hırsızlığı vakasında 2 şüpheliyi yakaladı; hayvanlar sahibine teslim edildi, zanlılar tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:12
Köprüköy'de Jandarma 2 Şüpheliyi Kısa Sürede Yakaladı

Köprüköy'de Jandarma 2 Şüpheliyi Kısa Sürede Yakaladı

Jandarma ekipleri hızlı takiple çalınan hayvanları sahibine teslim etti

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 4 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının ardından, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme ve takipler sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli araç tespit edildi. Yürütülen detaylı takip ve arama çalışmaları neticesinde çalınan hayvanlar bulunarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

ERZURUM’UN KÖPRÜKÖY İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVAN HIRSIZLIĞI YAPAN 2 KİŞİ JANDARMA EKİPLERİNİN TAKİBİ...

ERZURUM’UN KÖPRÜKÖY İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVAN HIRSIZLIĞI YAPAN 2 KİŞİ JANDARMA EKİPLERİNİN TAKİBİ SONUCU KISA SÜREDE YAKALANDI.

ERZURUM’UN KÖPRÜKÖY İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVAN HIRSIZLIĞI YAPAN 2 KİŞİ JANDARMA EKİPLERİNİN TAKİBİ...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
3
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
4
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
5
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
6
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
7
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde