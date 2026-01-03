Korkut’ta 110 Yaşındaki M.M.K. Kar Engeline Rağmen 6 Saate Hastaneye Ulaştırıldı

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Demirciler köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine rahatsızlanan 110 yaşındaki M.M.K. için ekipler seferber oldu.

Yol Açma Çalışması

Durumu haber alan 112 Acil Sağlık ekipleri köye ulaşmakta güçlük çekti. Kapanan köy yoluna ulaşım sağlanamayınca ekipler, destek için İl Özel İdaresi'nden yardım talep etti. İş makineleriyle yürütülen yaklaşık 6 saatlik yoğun çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sağlık Müdahalesi ve Sevk

Yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri köye ulaşarak M.M.K.'yı sırtlarında taşıyarak ambulansa aldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan M.M.K., daha sonra güvenli bir şekilde Korkut Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

