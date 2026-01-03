DOLAR
Korkut’ta 110 Yaşındaki M.M.K. Kar Engeline Rağmen 6 Saate Hastaneye Ulaştırıldı

Demirciler köyünde rahatsızlanan 110 yaşındaki M.M.K., kapanan yolun 6 saatlik çalışmayla açılması sonrası Korkut Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:31
Muş’un Korkut ilçesine bağlı Demirciler köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine rahatsızlanan 110 yaşındaki M.M.K. için ekipler seferber oldu.

Yol Açma Çalışması

Durumu haber alan 112 Acil Sağlık ekipleri köye ulaşmakta güçlük çekti. Kapanan köy yoluna ulaşım sağlanamayınca ekipler, destek için İl Özel İdaresi'nden yardım talep etti. İş makineleriyle yürütülen yaklaşık 6 saatlik yoğun çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sağlık Müdahalesi ve Sevk

Yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri köye ulaşarak M.M.K.'yı sırtlarında taşıyarak ambulansa aldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan M.M.K., daha sonra güvenli bir şekilde Korkut Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

