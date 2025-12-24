Köşk’te Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi: Gıda Güvenliği Öne Çıktı

Köşk’te kantin çalışanlarına hijyen eğitimi

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kantin çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Adnan Menderes İlkokulunda düzenlendi ve ilçede faaliyet gösteren okul kantini çalışanları programa katıldı.

Eğitimin içeriği ve vurgular

Eğitim kapsamında Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları çerçevesinde; gıda güvenliği, kişisel hijyen, temizlik ve sanitasyon kuralları ile kantinlerde uyulması gereken yasal düzenlemeler detaylı şekilde ele alındı. Programda ayrıca öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik alınması gereken önlemler ve kantin çalışanlarının bilinçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Kurum açıklaması ve takip

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sağlıklı nesiller için güvenilir gıda uygulamalarının önemi vurgulandı ve bu tür eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

