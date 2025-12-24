DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,71 -0,03%
ALTIN
6.187,67 -0,11%
BITCOIN
3.718.941,24 1,29%

Köşk’te Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi: Gıda Güvenliği Öne Çıktı

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adnan Menderes İlkokulu'nda kantin çalışanlarına yönelik özel hijyen kuralları eğitimi düzenledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:31
Köşk’te Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi: Gıda Güvenliği Öne Çıktı

Köşk’te kantin çalışanlarına hijyen eğitimi

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kantin çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Adnan Menderes İlkokulunda düzenlendi ve ilçede faaliyet gösteren okul kantini çalışanları programa katıldı.

Eğitimin içeriği ve vurgular

Eğitim kapsamında Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları çerçevesinde; gıda güvenliği, kişisel hijyen, temizlik ve sanitasyon kuralları ile kantinlerde uyulması gereken yasal düzenlemeler detaylı şekilde ele alındı. Programda ayrıca öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik alınması gereken önlemler ve kantin çalışanlarının bilinçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Kurum açıklaması ve takip

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sağlıklı nesiller için güvenilir gıda uygulamalarının önemi vurgulandı ve bu tür eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE İLÇE TARIM EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL KANTİNİ ÇALIŞANLARINA ÖZEL HİJYEN...

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE İLÇE TARIM EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL KANTİNİ ÇALIŞANLARINA ÖZEL HİJYEN KURALLARI ANLATILARAK GÜVENİLİR GIDA VE ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ.

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE İLÇE TARIM EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL KANTİNİ ÇALIŞANLARINA ÖZEL HİJYEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Genç Şeflerden İstanbul'da Madalya Yağmuru: 8 Altın, 3 Bronz
2
Bilinçsiz Takviye ve Bitki Çayı Uyarısı: Hastalar Acile Kadar Gidebiliyor
3
Köşk’te Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi: Gıda Güvenliği Öne Çıktı
4
Esenyurt'ta Azad Topuz Camii tamamlanıyor: 8 yıldır atıl yapı yakında açılacak
5
Mengücek Gazi EAH'ye Erişilebilirlik Belgesi Verildi
6
Avrupa Kayserililerden Murat Cahid Cıngı'ya Destek: 'Asla Yalnız Bırakmayız'
7
Bayburt’ta Yılın Son Diyabet Okulu Eğitimi Tamamlandı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor