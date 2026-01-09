Köşk’te Su Ürünleri Denetimi: İşletmeler Mercek Altında

Tüketici sağlığı ve sürdürülebilirlik odağında titiz kontroller

Aydın’ın Köşk ilçesinde su ürünleri avcılığı ve satışı yapan işletmeler, tüketici sağlığı ve mevzuata uygunluk kriterleri çerçevesinde denetlendi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bakanlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde; mevzuata uygunluk, ürünlerin izlenebilirliği ve satış şartları titizlikle incelendi.

Denetimlerin hem tüketici sağlığının korunması hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü: "Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz talimatları doğrultusunda Su Ürünleri avcılığı ve satışı yapılan işletmelerde denetimlerimiz gerçekleştirilmiştir. Su Ürünleri kontrol ve denetimlerimiz İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde devam edecektir"

