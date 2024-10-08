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Kosova Başbakanı Kurti, KFOR Komutanı Özkan Ulutaş ile Görüştü

Kosova Başbakanı Albin Kurti, KFOR Komutanı Özkan Ulutaş ile işbirliği ve güvenlik konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:30
Kosova Başbakanı Kurti, KFOR Komutanı Özkan Ulutaş ile Görüştü

Kosova Başbakanı Kurti'den KFOR Komutanına Teşekkür

Kosova'nın Başbakanı Albin Kurti, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, KFOR ile Kosova kurumları arasındaki işbirliği konularına değinildi.

Görüşmenin Detayları

Kurti, yaptığı yazılı beyanatta, görevini devretmeye hazırlanan Ulutaş ile gerçekleştirdiği toplantılarda güvenlik alanındaki katkılarının ne denli önemli olduğunu vurguladı. Ulutaş’a, Kosova'nın güvenliği için gösterdiği çabalardan ötürü özel teşekkürlerini ileten Kurti, birlikte yapılan çalışmaların önemi üzerinde durdu.

Ayrım Gözetmeksizin Güvenli Bir Ortam

Kurti, hukukun üstünlüğünün sağlanmasının ve tüm vatandaşlara güvenli bir ortam sunulmasının kritik olduğunu ifade etti. Yürütülen çalışmalardaki iletişim ve koordinasyonun, barış ve güvenliğin sağlanmasında büyük bir katkı sağladığını belirtti.

KFOR'da Komuta Değişimi

Bu arada, Türkiye'nin öncülüğünde 10 Ekim 2023 tarihinde KFOR'un komutasını devralan Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş, 11 Ekim'de görevi İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredecek. Devir teslim töreni, KFOR'un başkenti Priştine'deki ana karargahında gerçekleştirilecektir.

Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda), NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral...

Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda), NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş (solda) ile bir araya geldi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda), NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral...

Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda), NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş (solda) ile bir araya geldi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda), NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral...

Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda), NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş (solda) ile bir araya geldi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda), NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral...

Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda), NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş (solda) ile bir araya geldi.

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