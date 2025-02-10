Kosova'da Genel Seçim Sonuçları: Albin Kurti Zaferini İlan Etti

Kurti'nin Açıklamaları

Partisinin genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurti, “Halk kazandı, Vetevendosje kazandı. Gelecek hükümeti kuracak olan kazanan oluşum biziz.” ifadelerini kullandı. Seçim zaferini başkent Priştine'nin merkezinde, seçmenleriyle birlikte kutladı.

Seçim Sonuçları ve Diğer Partiler

Kosova Merkez Seçim Komisyonu’nun (KQZ) verilerine göre, Vetevendosje’nin ardından Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 22,68, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 17,90 ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 7,56 oy aldı. Ancak Vetevendosje'nin, sayılan oylarla tek başına hükümet kurmak için gerekli milletvekili sayısına ulaşamadığı belirtiliyor.

Küçük Partilerin Durumu

Kosova Türklerine ayrılan 2 sandalyeyi kazanmak için yarışan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2.616, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) 1.550 ve Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) 122 oy aldı.

Seçim Gözlemcileri ve Katılım Oranı

KQZ Başkanı Kreshnik Radoniqi, oy sayımının devam ettiğini ve internet sitesinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle bu verilerin manual olarak sisteme girileceğini vurguladı. İlk değerlendirmelere göre, seçime katılımın yüzde 40,59 olduğu ancak bu oranın, posta yoluyla kullanılan veya diasporadan gelen oyların dahil edilmediği ifade edildi.

Seçim Sürecinin Genel Durumu

Kosova polisi, seçim sürecinin ciddi bir olay yaşanmadan, sakin bir şekilde geçtiğini duyurdu. Ülkede toplam 1 milyon 970 bin 944 seçmen bulunuyor. Seçimlerde 28 siyasi oluşumdan 120 milletvekili 4 yıllığına meclise girecek. Ayrıca, AB Seçim Gözlem Misyonu'na bağlı olarak, 18 binden fazla gözlemci seçimleri izledi.

Vetevendosje, Ekim 2019 ve Şubat 2021'de yapılan son genel seçimlerde de en çok oy alan parti unvanını taşımaktaydı.

Balkan ülkesi Kosova’da 9 Şubat’ta yapılan genel seçimde oyların yüzde 73'ünün sayımı tamamlanırken, sayılan oyların yüzde 41,99'unu alan mevcut Başbakan Albin Kurti’nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) zaferini ilan etti. Kurti başkent Priştine’nin merkezinde seçim zaferini seçmenleriyle birlikte kutladı.

Balkan ülkesi Kosova’da 9 Şubat’ta yapılan genel seçimde oyların yüzde 73'ünün sayımı tamamlanırken, sayılan oyların yüzde 41,99'unu alan mevcut Başbakan Albin Kurti’nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) zaferini ilan etti. Kurti başkent Priştine’nin merkezinde seçim zaferini seçmenleriyle birlikte kutladı.