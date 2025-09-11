Kosova'da İlk Prizren Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Başladı

Prizren'de ilk kez düzenlenen Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali, Art Theatre ve YEE işbirliğiyle açıldı; gösterimler ve emek ödülleri töreni yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 00:09
Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde ilk kez düzenlenen Prizren Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali, düzenlenen açılış töreniyle start aldı.

Açılış Töreni ve İşbirliği

Açılış, Art Theatre ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde, çok sayıda davetlinin katılımıyla Prizren'in Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, festivalin geleneksel hale gelerek Prizren'de ve Türkçe konuşulan tüm coğrafyalarda Türkçe tiyatronun güçlenmesine katkıda bulunacağından emin olduğunu belirtti. Angılı, tiyatronun milletlerin kültürel kimliğinin tarif edilmesi ve yaşatılması bakımından önemine dikkat çekerek şöyle dedi: 'Balkanlar'da özellikle Eski Yugoslavya’da Üsküp ve Prizren merkezli gelişen Türk tiyatrosu, Rumeli’de Türk dilinin ve kültürünün hayatta kalması bakımından geçmişte olduğu gibi bugün de kritik bir rol oynuyor.'

Organizatör ve Katılımcı Açıklamaları

Art Theatre Direktörü Sonay Buş, milletlerin hafızasının dilinde ve sanatında yaşadığını vurgulayarak Prizren'in yüzyıllardır çok kültürlü ve çok dilli bir şehir olduğunu; Türkçenin burada bir kimlik ve gönül bağı olarak sürdüğünü söyledi: 'Prizren yüzyıllardır çok kültürlü, çok dilli bir şehir ama Türkçe burada bir kimlik, bir gönül bağı olarak yaşıyor. Bugün bu festival bu bağı yeniden görünür kılıyor. Burada atılan her alkış aslında biz buradayız, Türkçe buradadır, sanat buradadır diyor.'

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ise festivalin geleneksel hale gelerek gelecek yıllarda daha büyük boyutlarda devam edeceğine inandığını ifade etti.

Tören Etkinlikleri ve Ödüller

Konuşmaların ardından Kosova'da Türk tiyatrosuna yıllarca emek vermiş sanatçılara emek ödülleri takdim edildi. Tören, festivale Kuzey Makedonya'dan katılan Üsküp Milli Kurum Türk Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Nevbahar' adlı tiyatro oyunuyla sona erdi.

Tarihçe ve Güncel Durum

Resmi kayıtlara göre Kosova'da Türk tiyatrosu, 1930'lu yıllarda Karagöz ve Hacivat gösterileri ile orta oyunlarının sahnelenmesiyle başladı. Tiyatro, 1980'li yıllarda altın çağını yaşadı. Çeşitli zorluklara rağmen Kosova'daki Türk tiyatrosu bugün de çeşitli tiyatro toplulukları tarafından aktif şekilde temsil ediliyor.

Prizren'de düzenlenen bu ilk uluslararası festival, bölgedeki Türkçe tiyatro geleneğini görünür kılmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

