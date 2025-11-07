Köyceğiz'de 21 Milyon TL’lik Yol Yatırımı: 8 Bin Metrelik Çalışma Sürüyor

Köyceğiz'de 21 Milyon TL’lik Yol Yatırımı Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Köyceğiz Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçenin Beyobası, Zeytinalanı, Pınar, Uzuncabük, Yangı ve Toparlar mahallelerini kapsayan toplam 8 bin metre uzunluğundaki yolda plentmiks temel serimi tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şu anda sathi kaplama imalat çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma Detayları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında görevli Harita Teknikeri Cihan Can, çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi arasından imzalanan protokolle başlayan 21 Milyon TL’lik yol çalışmamız devam ediyor. Köyceğiz ilçesi muhtelif yollarda toplam 8 bin metre uzunluğundaki yolda plentmiks temel serimi tamamlandı ve birinci kat sathi kaplama imalatı devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın güvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek."

Mahalle Temsilcisinden Değerlendirme

Pınar Mahalle Muhtarı Ömer Ali Kanat ise, dünyanın birçok şehrinden ziyaretçinin geldiği Köyceğiz Yuvarlakçay bölgesinde yapılan yol çalışmasının önemine değindi. Muhtar Kanat, "Dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçilerin geldiği Yuvarlakçay bölgesindeki yollarımız için de talepte bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras, bu yolların hemen yapılması gerektiğini söyledi ve yol çalışmalarına başlandı. Bizler bütün kurumlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımız için çok güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve destekleri için diğer kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aras: "Birlikte Üretiyor, Birlikte Yükseliyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Köyceğiz’de yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamasında yerel yönetimlerin iş birliğinin önemine vurgu yaptı: "Muğla genelinde tüm ilçelerimizle dayanışma içinde, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Köyceğiz’de başlattığımız 21 milyon TL’lik yol yatırımı da bu anlayışın bir sonucu. Kırsaldaki yolların yenilenmesi sadece ulaşımı kolaylaştırmıyor, aynı zamanda tarımsal üretimi, turizmi ve bölge ekonomisini de güçlendiriyor. Bu yüzden ‘birlikte üretiyor, birlikte yükseliyoruz’ anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz."

