Köyceğiz'de 21 Milyon TL’lik Yol Yatırımı: 8 Bin Metrelik Çalışma Sürüyor

Muğla Büyükşehir ve Köyceğiz Belediyeleri iş birliğiyle 21 Milyon TL'lik yatırımda 8 bin metre plentmiks temel serimi tamamlandı; sathi kaplama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:11
Köyceğiz'de 21 Milyon TL’lik Yol Yatırımı: 8 Bin Metrelik Çalışma Sürüyor

Köyceğiz'de 21 Milyon TL’lik Yol Yatırımı Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Köyceğiz Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçenin Beyobası, Zeytinalanı, Pınar, Uzuncabük, Yangı ve Toparlar mahallelerini kapsayan toplam 8 bin metre uzunluğundaki yolda plentmiks temel serimi tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şu anda sathi kaplama imalat çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma Detayları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında görevli Harita Teknikeri Cihan Can, çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi arasından imzalanan protokolle başlayan 21 Milyon TL’lik yol çalışmamız devam ediyor. Köyceğiz ilçesi muhtelif yollarda toplam 8 bin metre uzunluğundaki yolda plentmiks temel serimi tamamlandı ve birinci kat sathi kaplama imalatı devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın güvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek."

Mahalle Temsilcisinden Değerlendirme

Pınar Mahalle Muhtarı Ömer Ali Kanat ise, dünyanın birçok şehrinden ziyaretçinin geldiği Köyceğiz Yuvarlakçay bölgesinde yapılan yol çalışmasının önemine değindi. Muhtar Kanat, "Dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçilerin geldiği Yuvarlakçay bölgesindeki yollarımız için de talepte bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras, bu yolların hemen yapılması gerektiğini söyledi ve yol çalışmalarına başlandı. Bizler bütün kurumlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımız için çok güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve destekleri için diğer kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aras: "Birlikte Üretiyor, Birlikte Yükseliyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Köyceğiz’de yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamasında yerel yönetimlerin iş birliğinin önemine vurgu yaptı: "Muğla genelinde tüm ilçelerimizle dayanışma içinde, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Köyceğiz’de başlattığımız 21 milyon TL’lik yol yatırımı da bu anlayışın bir sonucu. Kırsaldaki yolların yenilenmesi sadece ulaşımı kolaylaştırmıyor, aynı zamanda tarımsal üretimi, turizmi ve bölge ekonomisini de güçlendiriyor. Bu yüzden ‘birlikte üretiyor, birlikte yükseliyoruz’ anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz."

KÖYCEĞİZ’DE 21 MİLYON TL’LİK YOL YATIRIMI DEVAM EDİYOR

KÖYCEĞİZ’DE 21 MİLYON TL’LİK YOL YATIRIMI DEVAM EDİYOR

KÖYCEĞİZ’DE 21 MİLYON TL’LİK YOL YATIRIMI DEVAM EDİYOR

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı